Jugador del Junior explotó: “No quiero seguir acá porque pensé que me tendrían en cuenta”

Duelo de Liga entre Millonarios y Junior en El Campín. (Photo by Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Se avecinan novedades en la nómina del Junior de Barranquilla. Este miércoles 26 de junio, los jugadores del plantel comandado por Arturo Reyes se presentaron en la sede administrativa del club para cumplir con los respectivos exámenes médicos de pretemporada y posterior a ello algunos dialogaron con los medios de comunicación.

Entre los futbolistas que decidieron dar declaraciones estuvo Omar Albornoz, quien no será tenido en cuenta para el segundo semestre del año, periodo en el que Junior afrontará la Liga-II, la fase final de la Copa Colombia y los octavos de final de la Copa Libertadores, sin lugar a dudas su gran reto para este 2024.

Adiós anticipado buscando minutos

El experimentado extremo confesó estar buscando la rescisión del vínculo contractual, ante la falta de oportunidades. Aunque aclaró que no vale la pena echar culpas y tan solo desea abandonar la institución para retomar su nivel competitivo en otro club, bien sea del fútbol colombiano o del exterior. Eso sí, reconoció que de momento no hay ofertas sobre la mesa.

“Yo estoy aquí porque pensé que me iban a tener en cuenta. No quiero seguir acá porque no se me dio la oportunidad de jugar y como cualquier jugador quería jugar, que es lo que yo necesito. Pensé que el semestre pasado iba a tener oportunidad, no este semestre. Este semestre yo mismo decidí salir porque quiero ir a jugar, quiero ir a sumar, quiero volver a jugar”, dijo.

Y complementó: “Me siento muy tranquilo porque mis actos y mis cosas fueron buenas, es fútbol. En este momento no hay ningún equipo. Simplemente estamos intentando llegar a un arreglo para que mi salida sea pronto y poder llegar a un equipo. Todavía no he hablado con ningún equipo, no tengo ninguna propuesta. El arreglo es poder salir ya, que ambas partes queden tranquilas y que sea justo. No exijo ni que ellos ganen ni que todo sea lo que quieran”.

Respeto total al Junior

Finalmente sentenció que no ve su paso por Junior como “un fracaso”, teniendo en cuenta que “al jugador se le mide si le dan oportunidad” y en su caso no existió. Así las cosas, se va tranquilo porque “me trabajé como un profesional” y “si las cosas no se dieron, no fue por falta de voluntad, ni por falta de amor a este deporte o al equipo”.

“Ni molestia, ni aburrimiento, ni fastidio. Soy una persona que siempre ha trabajado como un profesional... Aquí no se trata de que yo esté molesto, ni quisiera crear discordia en la institución. Yo simplemente quiero buscar un nuevo aire con mi familia y voy a ir a trabajar y a jugar”, concluyó respecto a que no queda con algo en contra del cuadro barranquillero.