¿Audios del VAR confirman error de Wilmar Roldán en el partido Canadá - Chile?

Wilmar Roldan / Copa América. (Photo by Julio Aguilar/Getty Images) / Julio Aguilar

El arbitro colombiano, Wilmar Roldán es el blanco principal de las críticas y reclamos tras su actuación en el juego Canadá-Chile, el cual terminó empatado 0-0 y decretó la temprana eliminación de los australes en la fase de grupos de la Conmebol Copa América 2024.

Pero más allá del resultado, la actuación del colombiano es altamente criticada. Varias polémicas acciones se dieron en medio del juego y dejaron a Roldan en ‘el ojo del huracán’. Primero, el árbitro antioqueño y el VAR dejaron pasar un codazo del defensa Moïse Bombito sobre Rodrigo Echeverría, acción de posible roja.

Inmediatamente, entró a intervenir la herramienta del VAR, quienes revisaron la acción en sus monitores, pero confirmaron la acción tomada por Roldán, es decir, no pitar nada ni mostrar alguna tarjeta al jugador canadiense. Aún mas polémico, pues debieron llamarlo a revisar la acción. ¡Codazo en la cara claro, sin estar el balón en juego!

Eso no paro ahí, ante la polémica eliminación de Chile, este domingo 30 de junio la Conmebol hizo públicos los audios del VAR de la mencionada jugada. Allí, antes de empezar a mostrar los audios, una voz interviene para dar contexto sobre lo que se va a ver. Momento exacto donde Roldán queda mal parado.

“En el minuto 4, en una reanudación de tiro de esquina, no estando el balón en juego, un atacante de blanco (Canadá) golpea con el codo en la cara del jugador de rojo y azul (Chile), lo que se considera como conducta violenta y por ende tarjeta roja”, mencionaron en la primera explicación.

Roldán ante esta acción, no toma ninguna sanción disciplinaria. El VAR, en su chequeo protocolar, no logra identificar la conducta violenta y confirma incorrectamente la decisión, “No fue para pegar, solo estira el brazo. Wilmar puedes reanudar”, dijo el auxiliar de VAR.

Posterior a ello, Roldán siguió teniendo un partido para el olvido, expulsó a Gabriel Suazo por doble amonestación, siendo la segunda cartulina amarilla bastante discutida. Otra polémica acción en contra de los chilenos, lo que generó todo tipo de reacciones de varios jugadores, incluso Arturo Vidal, quien se despachó contra el colombiano.

Para completar la mala noche juez antioqueño, tampoco sancionó un penal a favor de Canadá en el minuto 38′, donde Claudio Bravo cae encima del delantero Jonathan David, acción que también dejó de pitar y el VAR tampoco lo llamó a revisar la jugada. Se habla extraoficialmente que el colombianos será sancionado y no pitará mas en lo que queda del certamen.