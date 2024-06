Proponen construir megaplanta para sector lechero en Santander

Bucaramanga

Así como otras regiones del país Santander no se escapa de ser uno de los más afectados por los altos costos de la leche.

La problemática se centra en la producción y comercialización ya que prácticamente en los 87 municipios del departamento hay presencia de sector ganadero desde Cimitarra hasta California, que también cuenta con más de 40 predios ganaderos inmersos en la minería.

El precio del litro no amerita casi que ni para llevarlo a los sitios de acopio, y ahora con la gran sorpresa de que a los productores no les están comprando la leche. Es decir que no la están recogiendo, no les permiten llevar el producto a esos centros de acopio.

“No quiero nombrar las empresas que no les están recibiendo la leche pues por respeto también a cada uno de nuestros escenarios, pero sí es una crisis. Nos hemos reunido con el sector privado para sacar una solución definitiva que obviamente es demorada, pero que creemos que es en parte la solución. Al menos para la producción de leche en las zonas donde hay más de 80.000 ó 120.000 litros de leche que no se pueden industrializar y vender a un buen precio”, respondió Ana Celina Castellanos Velandia, secretaria de Agricultura de Santander.

El proyecto entra a ser parte de la Acción Unificada de la gobernación “para hablar con una empresa privada donde consideramos muy importante que esta obra se pueda hacer, o esta planta. Se puede construir con recursos de obras por impuesto”, agregó la secretaria.

Explicó que al momento se está trabajando en los estudios y diseños, para la entrega de un informe preliminar y hacer realidad la construcción de una megaplanta para el sector lechero santandereano. Y así asegurar rutas que le faciliten al gremio su comercialización.

“Sería una planta donde se recogerían entre 80.000 y 120.000 litros de leche por día, para ultrapasteurizada.. Es decir para llevarla a la típica bolsa que conocemos en las tiendas, donde nos venden la leche envasada en bolsas de plástico”, puntualizó.

En Cimitarra están botando la leche

Fredy Mateus, presidente de la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio, dijo que la situación ha sido muy difícil para el gremio. Ya que la leche es la alcancía que ellos tienen para poder afrontar los gastos.

Desde hace dos meses el gremio atraviesa una etapa muy complicada, pues no hay compradores para la leche. Debido a que el consumo ha disminuido por su alto costo en los supermercados y tiendas de barrio.

#VIDEO | Por sobreproducción y porque no hay compradores, están botando la leche en el municipio de Cimitarra, Santander. pic.twitter.com/3irF5tCwYV — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) June 25, 2024

El litro cuando lo compran lo están pagando a 900 pesos y debe ser llevado a las industrias que la procesan. Precios que no son rentables. Hasta el punto que les ha tocado botar la leche o dejar que los terneros la consuman.

Pues no la pueden regalar, ya que podría causar problemas de salud a quienes la consumen al no ser sometida a un proceso fitosanitario.

Se están perdiendo diariamente más de 50 mil litros de leche. En la zona de Cimitarra hay más de un millón de cabeza de ganado vacuno. La leche de Santander era comercializada en Bogotá y parte de la Costa Caribe, donde la industria la compraba para procesarla.