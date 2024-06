Cárcel para el feminicida de la profesora Yuly Henao

Bucaramanga

Las pruebas para enviar a la cárcel a Carlos Stiven Martínez, novio de la profesora asesinada en Cimitarra Yuly Henao López fueron contundentes según la Fiscalía General de la Nación.

En la audiencia se dieron a conocer detalles como que la relación entre la maestra y el homicida fue corta de año y medio pero tormentosa y basada en actos violentos que aunque no habían sido denunciados, eran conocidos por los seres queridos de la mujer.

“Dice que estaba aburrida con él, era muy agresivo, la insultaba, era celoso y la golpeaba. Ella le había dicho a Carlos que se fuera de la casa y que no quería estar más con él pero él no se iba. La víctima estaba planeando irse del pueblo para poderse separar de él y él le dijo que si no era para él no era para nadie. Aparecía con morados en el cuerpo pero ella siempre inventaba una excusa, ella no volvió a ser sociable”, narró la fiscal del caso en medio de la audiencia.

También se conoció que la discusión que terminó con la vida de Yuly Henao y dejó a sus dos hijos que intentaron salvarla gravemente heridos, inició por celos de su novio porque no quería dejarla salir a comprar unos elementos de aseo.

“Se estaban alistando para irse a comprar algunas cosas de aseo y empezó la discusión. La encerró en el cuarto y sus hijos golpearon la puerta para ver qué pasaba, ella estaba en un estado de indefensión. Él cogió un cuchillo y empezó a atacar a ls dos hijos de Yuly con la intención de matarlos y luego en el jardín de la casa la atacó a ella y aún cuando la vio desmayada siguió atacándola”, narró la fiscal.

A Carlos Estiven Martínez de 29 años le imputaron los delitos de feminicidio agravado y tentativa de homicidio. Fue enviado a la cárcel pese a que no aceptó cargos y se conoció que esta era la tercera vez que violentaba a una pareja, pues dos mujeres ya lo habían denunciado por maltratarlas. El caso fue tipificado por la jueza como feminicidio.