VIDEO: Denuncian a terapeuta que golpeó a menor en condición de discapacidad en Santander

Bucaramanga

Un hecho bastante indignante le quitó la tranquilidad a una familia de Piedecuesta, luego de ver cómo la terapeuta golpeaba a la menor de edad en condición de discapacidad.

Sandra Patricia Carrillo Jaimes denunció a una enfermera de la IPS Health and Safety, por propinarle una serie de golpes en diferentes ocasiones a su hija de 12 años de edad.

#VIDEO | En #Piedecuesta una familia denuncia el caso de una psicóloga que maltrató a una niña en condición de discapacidad. pic.twitter.com/ViRHhbXryt — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) June 28, 2024

Después de 9 meses bajo los cuidados de la psicóloga la madre de la menor descubrió lo que pasaba cuando alimentaban y le hacían terapias a la niña.

“Tiene múltiples discapacidades, síndrome de Rett, epilepsias, es una niña indefensa. Revisé las cámaras de mi casa y vi que la terapeuta Daniela Rueda me agrede a mi niña con una silla en la cabeza. Le pega en la boca, le da puños, esto es muy doloroso”, comentó la mujer de 38 años.

Dijo que por confianza no había revisado con tiempo todo el material de video, y ahora a medida que retrocede los días va encontrando más evidencias de las agresiones.

“Al frente mío la consciente, le habla bonito y le sonríe. Ella dice que no le pegó a la niña, pero cada vez que reviso encuentro más videos. Quiero que se haga justicia”.

Mencionó que la EPS Salud Total a través de la IPS HyS le brinda a la niña los servicios de terapia conductual de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., en la casa de la paciente.

“Tiene los labios reventados, rasguños en la espalda, en los hombros y en la nariz la tiene vencida porque le da puños en la cara a mi hija. Tiene desviación en la nariz”.

¿Qué dice la EPS?

Aseguró que Salud Total les ofreció unas cortas disculpas que no fueron suficientes. “No es de disculpas, es mi hija con discapacidad cognitiva severa. Me hace el acompañamiento la policía de Infancia y debo llevar a la comisaría todas las pruebas en video para la respectiva denuncia”, comentó la madre de la menor.

Quien tiene dos hijos más, una niña de 5 años y un joven de 18 años. Y ahora la angustia de la familia se centra en el hecho que la niña agredida no puede hablar, ni puede comunicar lo que le pasó.

Carrillo Jaimes señaló que incluso desde hace tres meses la EPS no le han entregado unos elementos que requiere la niña para dormir, “pues necesita una mascarilla facial porque se satura. Además tienen que hacer una junta médica para operarle unas adenoides”.

Explicó que su hija requiere la máscara por tener tan grandes los tejidos linfáticos en los conductos nasales que llegan a la garganta, lo que la obliga a respirar por la boca todo el tiempo, “y la ahora la EPS no se ha comunicado para solucionar eso”.

Por su parte el diputado Danovis Lozano también se pronunció y manifestó su repudio frente a los hechos.

“Hacemos el llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Salud departamental, la Supersalud y el ICBF para atender de manera inmediata este caso. Le pedimos a la IPS la renuncia inmediata de la profesional”.