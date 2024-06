Colombia, por la clasificación y el liderato: duelo vital ante Costa Rica en Copa América

¡Colombia sueña en grande en la Copa América 2024! La Selección podría sentenciar hoy su anticipada clasificación a los cuartos de final del certamen continental, en caso de vencer a Costa Rica en duelo válido por la segunda jornada del Grupo D. La ilusión es total, teniendo en cuenta incluso que podría quedar asegurado su liderato.

El compromiso a disputarse en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, comenzará sobre las 5 de la tarde (hora colombiana) y contará con la transmisión del Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Grupo casi completo

Para esta segunda salida en la Copa América, el seleccionador Néstor Lorenzo tendrá casi toda su nómina a disposición. La única novedad llega en la zaga defensiva por cuenta de Jhon Janer Lucumí, quien se perderá los duelos que restan de la fase de grupos por la lesión sufrida en el debut ante Paraguay.

El zaguero central sufrió una molestia en su pierna izquierda, luego de bloquear un remate rival. Aunque intentó continuar en campo, minutos después de la acción tuvo que ser sustituido por Yerry Mina. “Dije que calienten los dos con (Carlos) Cuesta. Estaba evaluando cómo estaban ellos, cómo estaba el partido y nos decidimos por Yerry. Creo que entró bien e hizo un buen partido”, sentenció Lorenzo en la posterior rueda de prensa.

Así las cosas, se espera que el único cambio en el once titular sea precisamente el de Mina por Lucumí, mientras que la zaga del fondo la completarían Dávinson Sánchez por el centro, Johan Mojica en la banda izquierda y Daniel Muñoz ubicado por el sector derecho.

“Lucumí está en proceso de recuperación, tiene una pequeña lesión, no es muy grave (…) En cuanto al calor es difícil entrenar, estamos recuperando y trabajando en eso porque el clima es para todos”, complementó el seleccionador nacional.

Costa Rica viene de dar la sorpresa

Colombia enfrentará a un seleccionado que llega con aire en la camiseta, gracias al histórico y sorpresivo empate a cero con Brasil, que protagonizó la semana pasada en el SoFi Stadium de California. A pesar de la abismal diferencia entre ambos conjuntos, los centroamericanos sacaron adelante el compromiso a partir del férreo trabajo defensivo.

“A mí me gusta tratar de competir, me llevo mal con la victoria, la competencia y la presión es un privilegio, el orden es fundamental, eso no quiere decir que no quiera libertad. Para mí el mejor entrenador es el que sostiene la estructura y que hagan crecer el rendimiento de un equipo. Jugamos ante Brasil y mi deseo era ganar, la ilusión siempre es ganar un partido, más allá del respeto por un equipo. La actitud no se negocia. Ojalá les pueda garantizar resultados”, sentenció el técnico Gustavo Alfaro en conferencia de prensa.

Cuenta de Colombia

Cuentas de Colombiabia cuenta con la gran posibilidad de meterse anticipadamente a los cuartos de final de la Copa América 2024. Para ello cuenta con un solo: la victoria lo clasifica debido a que se haría inalcanzable con seis unidades (puntaje perfecto), más allá de lo que ocurra a segunda hora entre brasileños y paraguayos en el Allegiant Sstadium de Nevada.

Tanto el empate como la derrota lo mantendrá expectante hasta la tercera y última jornada, cuando se enfrente ni más ni menos que con Brasil.

Para soñar con ser líder absoluto del Grupo D, lo cual le permitiría zafar de Uruguay en los cuartos de final, la Selección tendría que vencer a los costarricenses y esperar que Brasil empate con Paraguay. Cualquier otra combinación de resultados genera que la definición se traslade al venidero compromiso en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

Posible nómina de Colombia

Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias; James Rodríguez, Luis Díaz y Rafael Santos Borré.