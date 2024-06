¿Costa Rica le puede hacer el partido más incómodo a Colombia en la Copa América?

En este episodio de La Polémica hablamos sobre lo que será el juego entre Colombia y Costa Rica, que puede marcar la clasificación del equipo Tricolor a la siguiente ronda de la Copa América. Sin embargo, una derrota, o un empate, complicarían al equipo de Néstor Lorenzo en sus aspiraciones de avanzar a cuartos de final, pues Brasil será el rival con el que cierren.

Uno de los temas que se tocó en el programa tuvo que ver con el favoritismo que tiene el equipo nacional de cara a este juego ante los centroamericanos. Juan Felipe Cadavid planteó que Costa Rica puede llegar a ser el rival que más complique a Colombia, debido a su estilo de juego que ya implementó contra Brasil y el cual fue fructífero, pues lograron quedarse con un punto.

Cadavid argumentó que a Colombia lo suelen complicar los equipos que se cierran atrás y no dan espacios para generar ataques, tal y como hizo Costa Rica ante la Verdeamarelha. Esto imposibilitaría los ataques de hombres como Luis Díaz o Jhon Arias, quienes se verían limitados para poder generar desequilibrios en la zona ofensiva.

De hecho, jugadores como Miguel Borja o Jhon Jader Durán pidieron en atención a los medios de comunicación que los costarricenses salieran a atacar y no se metieran atrás. Gustavo Alfaro, entrenador del equipo Tico, manifestó que siempre lo tildan de defensivo, pero él ha conseguido resultados positivos con otros juegos.

“Era defensivo en Ecuador y habíamos goleado a Colombia y Uruguay, siempre me dicen que soy defensivo. En Ecuador ganamos, pero no podíamos mantener el cero en el arco. Voy un día y digo: ‘El arco en cero nos iba a llevar al Mundial’ y por eso me mataron, pero Ecuador siguió con el promedio de gol. El otro día Vinícius estaba doblado en la marca, a Luis Díaz y James hay que marcarlos de manera diferente. Es muy fácil tirar con escopetas ajenas, el hombre necesita dos años para aprender a hablar y 60 para callar, yo tengo 61 y ya aprendí a callar, quisiera ver cuántos entrenadores se animan a jugarle al pentacampeón del Mundo con 8 sub 23. Claro que nos gustaría ser Colombia, Brasil, pero somos Costa Rica y me siento muy orgulloso”, dijo en rueda de prensa.

¿Colombia está sobrada?

Otro de los debates a raíz del presente con el que llega Colombia a este juego, tuvo que ver con la perspectiva de la gente hacia este partido, pues muchos lo dan como ya por ganado. Diego Rueda, manifestó que los colombianos “somos agrandados”, aunque fue consciente al decir que el camino del triunfo que tiene esta selección, conduce a la felicidad de los hinchas.

Por su parte, Alexis García, entrenador de La Equidad y panelista de este programa, aseguró que el equipo está marchando bien y se alineó con que el favoritismo podría llegar a perjudicar a Colombia en este encuentro. No obstante, comentó que ahora la gran labor la tendrá que hacer Néstor Lorenzo, pues será un juego que tendrá que saber descifrar para encontrar el triunfo.

