Jorge Luis Pinto: “La generación de Colombia para esta Copa América es extraordinaria”

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el experimentado entrenador Jorge Luis Pinto habló sobre el partido que afrontará este viernes 28 de junio la Selección Colombia. El cuadro nacional enfrentará a Costa Rica, en duelo válido por la segunda jornada del Grupo D de la Copa América, De ganar, la ‘Tricolor’ clasificará anticipadamente a los cuartos de final.

Para el estratega santandereano, la generación que comanda el seleccionador Néstor Lorenzo es “extraordinaria”, esencialmente del mediocampo hacia adelante, y la ve como favorita de cara al certamen continental. Es preciso recordar que el país busca su segundo título internacional, luego del conseguido en 2001 bajo la batuta de ‘Pacho’ Maturana.

“La generación de Colombia para esta Copa América es brillante, del mediocampo hacia adelante es extraordinaria. Siempre he tenido temor por esta defensa tanto en el espacio libre como metidos atrás, pero nuestro futbol de ¾ hacia adelante es extraordinario”, sentenció.

Lindos recuerdos con Costa Rica

El rival de turno para la Selección Colombia será Costa Rica, país que Jorge Luis Pinto conoce como nadie. Y es que hace una década, en el campeonato mundial de Brasil 2014, el estratega dirigió al cuadro centroamericano en el que fue la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo. Los ticos llegaron hasta cuartos de final, fase en la que terminaron cayendo por penales ante Países Bajos.

Justamente sobre aquel histórico grupo, Pinto sentenció que a día de hoy el único que se mantiene es el defensor Francisco Calvo, de ahí en adelante se trata de una nómina completamente nueva. “Es un país con buen fútbol, hay muca vivencia y es netamente futbolero. Salen bastantes jugadores… Es un equipo que no es fácil y tiene buen toque de pelota”, explicó.

Partido clave en Copa América

Respecto al duelo de este viernes en el State Farm Stadium, el director técnico santandereano indicó que la paciencia y la calma serán fundamentales a la hora de afrontar el compromiso, teniendo en cuenta el férreo orden defensivo que viene mostrando el elenco costarricense.

“No había visto nunca a Costa Rica así, tan metida en el área con un 5-4-1 definido al máximo. Si lo hacen, no será fácil penetrar ese bloque… Lo más importante es tener calma, no desesperarse para no perder la pelota y generar el contragolpe. Hay que ponerle velocidad de juego, a través del balón antes de que Costa Rica se agrupe, y con ello encontrar espacios”, comentó.

Y complementó respecto al posible planteamiento del seleccionador rival, Gustavo Alfaro: “Va a buscar eliminar a los tres hombres que conoce, que son (Luis) Díaz, James y seguramente algún otro habilidoso... Toca abrir la cancha y hacer superioridad numérica. De lo mejor que tiene Colombia es la improvisación de los tres en punta”.

Finalmente, opinó que el posicionamiento de James Rodríguez será fundamental y por ello espera que no se retrase tanto, debido a que con equipos tan cerrados “toma importancia el pase gol a espaldas de línea o con un pelotazo”; asimismo, sentenció que, si fuese el entrenador, cambiaría a Rafael Santos Borré por Jhon Córdoba para darle solidez al juego aéreo.