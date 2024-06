Néstor Lorenzo sobre Costa Rica: “Nosotros no los subestimamos”

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, mantiene los pies en la tierra, sin importar el gran momento que atraviesan él y el combinado nacional desde su llegada. En la rueda de prensa previa al choque contra Costa Rica, el argentino se mostró cauteloso de cara al juego de este viernes.

Planteamiento ante Costa Rica

“Tengo entendido que las medidas de las canchas son todas iguales, el estreches de la cancha no favorece a la presión, es más fácil para el equipo que no presiona, pero tendremos que encontrar los caminos, tenemos jugadores para resolver ese tipo de situaciones y mirar por donde”.

¿Por qué a los delanteros les cuesta tanto tocar el balón?

“Creo que depende de los partidos, a veces se da que no influyen mucho en la construcción, pero yo estoy conforme con el partido que hicieron los dos, para abrir caminos fueron fundamentales, siempre fueron a las presiones y estoy conforme con lo que hicieron”.

Sobre Gustavo Alfaro

“Gustavo es un gran estratega, está en un proceso de crecimiento desde que agarró el equipo, los resultados dan confianza, no tengo dudas que tiene armas ofensivas para lastimar al rival de turno, creo que priorizando el resultado es un partido en el que se habrá ido satisfecho porque salió gran parte del plan perfecta”.

¿Cómo está Jhon Janer Lucumí?

“Lucumí está en proceso de recuperación, tiene una pequeña lesión, no es muy grave (…) En cuanto al calor es difícil entrenar, estamos recuperando y trabajando en eso porque el clima es para todos”.

Alternativas en ataque

“Es una gran alternativa que lleguen varios jugadores a zona de definición porque es un problema para el rival y una alternativa para nosotros, pero el fútbol ideal es que se construya desde el arquero, al defensor, al volante y al delantero, eso sería lo ideal, a veces nos pasa y otras no, pero lo importante es que los espacios y opciones hay. Mañana será un partido de abrir caminos y en eso tenemos que trabajar muy bien todo el equipo, no solo los delanteros”.

¿Qué opina de Costa Rica?

“Está compitiendo muy bien, es un equipo en formación que le ha costado en un intervalo el recambio generacional, pero creo que Alfaro se ha encargado de consolidar a esos muchachos que van a aparecer en clubes importantes, es un equipo de mucho cuidado”.

¿Cree que el partido será cerrado?

“Creo que los estamos subestimando y nosotros no los subestimamos, fuera un equipo que estoy seguro que se va a tirar atrás a defenderse no me preocuparía, pero me preocupa es los otros, como el cambio de actitud, es un equipo que nos va a dar lucha en todos los sentidos del campo, no será un partido fácil de eso estoy seguro”.

El conocimiento que tiene Alfaro de Colombia

“Sé que Alfaro conoce bien a Colombia, es una ventaja para él, pero nosotros también tenemos lo que viene haciendo. Hay que resolver situaciones que se van presentando. La preparación es como con cualquier otro rival, viendo debilidades y puertos fuertes”.

¿Cómo lograr la continuidad en el rendimiento del equipo?

“Los partidos tienen 96 minutos y muchas veces, del plan inicial a como termina, varía mucho. El partido perfecto no existe. A veces pareciera que cuando perdemos un poquito el dominio estamos haciendo las cosas mal, pero posiblemente el rival leyó. No es fácil planificar lo del equipo sin tener en cuenta la respuesta del otro. Eso va a seguir pasando porque es el fútbol… Hay 11 jugadores que se están jugando la vida del otro lado y eso también hay que tenerlo en cuenta”.

La ilusión de los hinchas

“Nos emociona, nos gusta. Creo que gran parte de la motivación que tiene el plantel es la ilusión que tiene la gente. Es fútbol, lo único que podemos prometer es entrega y hacer las cosas lo mejor posible”.