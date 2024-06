Claudio Borghi: “Hoy Colombia no tiene nada que envidiarle a Brasil”

Claudio Borghi, entrenador argentino de 59 años, fue campeón del mundo como jugador en México 1986 y dirigió hace unos años a la Selección de Chile, logrando grandes campañas por las que es recordado de gran manera. El estratega habló en El Alargue de Caracol Radio sobre la actualidad de los equipos sudamericanos, el nivel de la Copa América y llenó de elogios al combinado colombiano.

El equipo de Néstor Lorenzo, luego de la victoria 2-1 ante Paraguay en la primera jornada, juega este viernes su segundo partido de la fase de grupos de la Copa América. Costa Rica será su rival en Arizona, de lograr un triunfo clasificaría de manera anticipada a los cuartos de final del campeonato; Colombia goza de un invicto de 24 partidos, mostrando buen fútbol, por eso Borghi inició mencionando: “Esta Selección me hace acordar mucho a la del Mundial de Estados Unidos, donde yo creía que podría rasguñar la Copa del Mundo. Hoy está muy bien. No tiene nada que envidiarle a Brasil en cantidad y calidad de jugadores”, aseguró.

Se le preguntó por las dos máximas figuras del conjunto nacional, es decir el volante James Rodríguez y Luis Díaz. El técnico comentó que James necesita sentirse importante y arropado por un equipo para que pueda rendir como lo hace en esta Copa América; por su parte, del extremo del Liverpool destacó su desequilibrio, pero recalcó que debe mejorar en la definición, para poder ser un jugador Top, además de estar un poco más acompañado por los jugadores que pisan su zona.

Más sobre James Rodríguez: “Para mí no es sorprendente su nivel con Colombia. A estos jugadores los equipos deben respetarlos, reconocerlos. Cuando un equipo lo reconoce, se siente importante,. Quizás no le pasa lo mismo en el club donde juega. Al tener el apoyo se convierte en un jugador fundamental”.

Sobre la Selección de Costa Rica, próximo rival de Colombia dijo: “No creo que Costa Rica vaya a ser un escollo muy importante para Colombia. Lo que sí es que hay que tener mucha paciencia. Defender también es un arte. Aunque a veces no me gusta ver equipos que solo defienden entiendo el planteamiento de Alfaro”, finalizó Borghi.