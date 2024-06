Néstor Lorenzo: “Fuimos merecedores del triunfo”

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, fue autocrítico a pesar del triunfo de su equipo 2-1 sobre Paraguay en el inicio de la Conmebol Copa América 2024. El argentino destacó el nivel de varios de sus dirigidos y enfatizó que Colombia fue “merecedor” del triunfo.

Balance del partido

“Con la posesión se siente más cómodo. No estuvimos tan incómodos ahí, sino por la pelota en salida. Los jugadores nos decían que la pelota no corría y a veces la pelota picaba en algunos espacios de la cancha, el tema de los paneles de pasto que los levantaron y abajo está el sintético todavía. La dificultad fue cuando en la salida o en asociaciones cortas perdíamos el balón y ellos salían largo y cortaban líneas y nos complicaron ganando la espalda de los laterales que jugaron subidos. Paraguay ha hecho un gran partido, no nos sorprende porque lo conocemos y fuimos merecedores del triunfo”.

Lesión de Lucumí

“Lo de Lucumí parece que no es grave, pero hay que ver su evolución en los últimos días”.

Descuido en defensa

“Hay algo que me gusta mucho, pero después me arrepiento. Hoy les dije que parece que fuéramos ganando 4 a 0 y no es así, en el fútbol se necesita más balance y eso se lo dijimos en el entretiempo y la consigna en el entretiempo fue que el partido estaba cero a cero, hay que seguir. De pronto es culpa mía y lo tengo que corregir yo. Ellos me escuchan, lo mismo que me gusta mucho, después me enojo, pero es un grupo que trabaja bien, seguimos generando situaciones y nos las podemos resolver, fue un partido duro desde la disputa. Cada pelota era una lucha de guerreros, sabemos que Paraguay es un equipo y un jugador por esencia guerrero en las divididas, en el juego aéreo y siempre intentamos jugar bien y para adelante”.

James y el gol de Lerma

“James tiene un guante en el pie, la pone muy bien. La pelota quieta no es que no se practique, pero te puede salir y ellos nos marcaban en zona y la consigna era ir adelante del hombre de la zona. Lerma salta muy bien”.

Sobre Mojica

“Mojica hizo un gran partido. La pelota se frenaba demasiado y cuando hay poco espacio y la presión está bien hecha, la velocidad y la precisión es elemental y nos faltó eso. Cuando salió lindo y cuando no, es contragolpe y ellos decían que se frenaba el balón”.

Luis Díaz

“Lucho es un jugador que lo ideal es ponerlo mano a mano, lo doblaban, hizo lindas jugadas y bueno, alguna la tiro por arriba, a él hay que disfrutarlo y dejarlo jugar. Afortunadamente, ganamos y cuando llegue seguro que va a marcar el del triunfo”.

De Yerry Mina

“Yo dije que calienten los dos con (Carlos) Cuesta y estaba evaluando cómo estaban ellos, cómo estaba el partido y nos decidimos por Yerry (Mina) y creo que entró bien e hizo un buen partido”.

El partido de Daniel Muñoz

“Él está siempre agazapado para llegar. Aparte de tener la potencia para hacer el recorrido, llega bien y lee bien el juego. Por momentos le decía que no fuera tanto porque necesitábamos tener posesión y cuando el jugador aparece allá la tentación es tirársela, pero a veces está demasiado solo. Es un jugador que nos está dando muchas satisfacciones y lo hace muy bien en la Premier”.