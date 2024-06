“Arce y Evo tienen enemistad política, se cree que Morales esté detrás del golpe”: periodista

Este miércoles 26 de junio, un grupo de militares irrumpió en la plaza Murillo, en La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Bolivia, como un intento de “golpe de Estado” por parte del ahora destituido comandante general del Ejército boliviano, Juan José Zuñiga.

De acuerdo con el hoy ministro de Defensa de este país, Edmundo Novillo, Zuñiga fue destituida el pasado martes, un día antes de efectuar su “golpe fallido” con tanques contra la sede del Gobierno de Arce.

Esta acción militar comenzó en horas de la tarde cuando se reportó la llegada de los primeros uniformados del Ejército al centro político. Frente a esto, Arce alertó en sus redes sociales sobre acciones no autorizadas de militares, lo que agravó más la situación.

Tras la llegada de más soldados que se plantaron en las cuatro esquinas de la plaza prohibiendo la circulación de civiles y el maniobrar de tanqueta que derribó el portón del Palacio de Gobierno, a la plaza asistieron funcionarios y sectores que defendían al presidente.

Tiempo despupes, Arce salió y encaró a Zuñiga, a quien le ordenó el repliegue de las tropas a lo que finalmente accedió. La comunidad internacional rechazó la “intentona golpista” y reiteró la defensa a la democracia del país.

En conversación con 6AM Hoy por Hoy, Jorge Luis Palenque, periodista de “Radio y Televisión Popular”, medio nacional de Bolivia, brindó un panorama de la situación políitca y de orden público que se vive en el país tras el intento de golpe militar:

“Por ahora, la ciudad Amanece tranquila. Ayer básicamente la gente se replegó a sus casas. Era un ambiente completamente vacío en las calles y una vez que se empieza a ver lo que manifestaba el excomdante Zúñiga cuando estaba siendo detenido y manifiestó, que él le habría pedido al presidente que sacara los blindados y los tanques, como que maneje toda esta tramoya, empieza entonces a dudarse de la posibilidad de que esto puede ser un autogolpe”.

Según explicó Palenque, la información que se tiene hasta el momento es confusa y los detenidos tras esta acción militar mostrarán seguramente una figura más clara. Por el momento, continua una especie de de confusión entre la población por las dos teorías que se manejan, sumado a la crisis política y la situación económica del país: “Había ya anuncios de bloqueos por parte de Evo Morales quien fue la persona que además colocó a Luis Arce en el poder, entonces claro como se tiene una figura en el país tan complicada, la figura de autogolpe también es una teoría posible”.

“La relación de Arce y Morales es de una enemistad politica absoluta”

Tal como manifestó el periodisa, más que distanciados, la relación entre Luis Arce y el expresidente Evo Morales está en un nivel de enemistad política absoluta. Agregó que Morales hoy representa una figura de oposición mucho más fuerte que cualquier otra figura de la oposición política tradicional al Movimiento al Socialismo:

“El hecho de que Evo Morales esté constantemente manifestando bloqueo de carreteras y llevando adelante movilizaciones políticas que han sido muy efectivas en su momento previo a que llegara al poder y que hoy ponen en jaque al gobierno de Luis Arce porque además Morales maneja todavía la facción más radical del Movimiento al Socialismo, entonces se ha convertido en una figura radicalizadora del partido y es principalmente la figura que las autoridades de gobierno apuntan. Es más, incluso desde ayer ya se manejan algunas teorías de que Evo Morales podría estar detrás de esto, así que lo que viene más adelante probablemente es que vayan a apuntar a él”.

“Hoy la institución militar como tal se encuentra por los suelos”

Conforme a lo dicho por Palenque, Bolivia es un país que sus 200 años de República desde que se independizó, ha tenido 190 golpes de Estado, “es algo que está imbuido en la conciencia ciudadana, están imbuido en el ADN de los bolivianos, es por es por eso que una figura como la de ayer era resultaba completamente familiar. Además, 2019 tuvimos una crisis política que igual rompió el la institucionalidad, igual las Fuerzas Armadas en su momento le habían pedido a Evo Morales que renuncie, entonces hoy la institución militar como tal se encuentra por los suelos, una vez más ha sido utilizada para estos fines políticos para la desestabilización de la institución y de la democracia”.

Sumado a lo anterior, los militares ya se encontraban en entera de juicio por ser quienes se pueden jubilar con el 100% y gozar de muchos privilegios, por lo que seguramente la institución ha quedado muy manchada después de la reciente intentona de golpe.

Por úlitmo, frente a la motivación de Zuñiga por una posible reelección presidencial de Evo Morales, el periodista indicó que las fuerzas militares no pueden realizar comentarios políticos, ni pueden deliberar: “Esto se estaba convirtiendo en un tema de agenda periodística porque políticos de tanto de la oposición oficialismo se encontraban comentando que no era posible que una autoridad se manifieste en ese sentido y haga política”.

De acuerdo con la máxima Corte del país que es el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya tomó una determinación que manifestaba que Evo Morales no podía volver a postularse sin embargo, si se revisa el artículo 168 de la Constitución Política no es una redacción que deja un entrever que solamente se puede postular de una manera continua a un presidente, “entonces cuando revisan exactamente la redacción del artículo, que es el que le impidió en cierto momento a Morales pero que a través de triquiñuelas legales logró su postulación, pues todavía seguramente no está todo absolutamente claro, en relación a Morales podría postularse debido a que no estuvo un periodo en el poder”.