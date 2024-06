Falcao a Millonarios: la Selección celebra su fichaje, desde la concentración en Houston

¡La alegría por la llegada de Radamel Falcao García al fútbol colombiano no para! Desde su concentración en Houston, Estados Unidos, los integrantes de la Selección Colombia, en una atención a medios que se llevó a cabo este sábado 22 de junio, celebraron el fichaje del ‘Tigre’ a Millonarios.

Carlos Cuesta y Álvaro Montero, que se encuentran preparando el debut del próximo lunes ante Paraguay en el Estadio NRG, se refirieron al regreso de Falcao al país. Si bien debutó profesionalmente con Lanceros de Boyacá, ahora tendrá la posibilidad de sumar sus primeros minutos en la primera división del balompié nacional.

En el caso de Cuesta, calificó al experimentado goleador como “una leyenda para nosotros los jugadores jóvenes” y reconoció que le sorprendió la noticia de su fichaje; por otro lado, Montero, con quien podría compartir camerino en el segundo semestre, advirtió que se comunicó con el delantero al enterarse de la noticia y se mostró feliz de que cumpliera su sueño.

Cuesta quedó sorprendido

Carlos Cuesta es uno de los defensores centrales que tiene la convocatoria colombiana y parte como gran favorito a ser titular en el once de Néstor Lorenzo. A la espera de si comparte titularidad con Jhon Janer Lucumí, excompañero suyo en el Genk de Bélgica, ahondó sobre el fichaje del año en Colombia.

“Rada es una gran persona para el Fútbol Profesional Colombiano. Es una leyenda para nosotros como jugadores jóvenes. Nos sorprendió al ver la noticia porque no sabíamos qué decisión iba a tomar, y nos alegró mucho lo que definió” sentenció.

Montero celebró la llegada de “un grande”

Álvaro Montero parte como una de las alternativas en el arco de la Selección. Si bien Camilo Vargas es indiscutido para Néstor Lorenzo, el guajiro pelea la segunda posición con un histórico del pórtico nacional, como lo es David Ospina. A la espera de cómo avanza la puja, el meta se refirió a la conversación que tuvo con Falcao por su fichaje, la posibilidad de jugar con él y los importantes regresos que se vienen dando en el FPC.

“Llegó un grande a la liga colombiana, llegó un grande de Colombia también. Yo le escribí que nos hizo esperar un tiempito, pero ahí está. Lo hizo a lo grande, cumplió su sueño, marcó un antes y un después en la perspectiva que se tiene de la Liga con un nombre como el de él”, manifestó.

Y no se animó a decir si compartirán o no camerino: “Esperemos. Es una dicha compartir con Falca, aquí (en la Selección) he tenido la posibilidad de estar cerca de él y es una persona de admirar. Esto es fútbol, siempre están las posibilidades presentes y latentes, hay que trabajar y disfrutar”.

Finalmente, reconoció que tanto el ‘Tigre’ como Ospina “son jugadores de talla mundial” y puede ocurrir que “no dimensionamos lo que significa para el fútbol de nosotros” que figuras de ese nivel regresen al país para disputar sus últios encuentros.

“Todavía están activos, pero son jugadores que han marcado una época en nuestro futbol, le han abierto muchas posibilidades a todos nosotros que venimos ahí detrás, y, lo más importante, han dejado nuestro país, la bandera, nuestros colores, en lo más alto del fútbol internacional. Admiración y respeto para David (Ospina), para Falca; que disfruten esta nueva etapa, que puedan tener mucha dicha y mucha felicidad”, concluyó.