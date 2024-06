Falcao a Gustavo Serpa: “Voy a ser campeón en Millonarios, tengo un prestigio que defender”

En los micrófonos de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, contó detalles de cómo se produjo la negociación con Radamel Falcao García, quien fue oficializado como nuevo jugador del club. Reveló que la seguridad fue uno de los aspectos que más preocupó al delantero, sin embargo, el mismo futbolista no quiso, entre tanto, que por ejemplo solo jugara en Bogotá para evitar desplazamientos y se hizo sentir como uno más del plantel.

Serpa confesó que el fichaje estuvo casi que perdido, pues ese tema puntual de la seguridad fue el que inquietó a sus asesores y al mismo Falcao: “Él resolvió su tema familiar que era delicado para él, cualquier cambio que uno decida hacer con la familia, requiere de reflexión y acuerdos, yo supongo y sé que fue el tema que más reflexión tuvo al respecto. En lo que tenía que ver con nosotros, el tema estuvo casi perdido, porque había un tema de seguridad que preocupaba a los asesores de Falcao, a él con su familia, lo que ya había pasado en algunas circunstancias, pero eso fue un tema que en algún momento, hizo que la intención se nublara y afortunadamente se logró resolver”, comentó.

No obstante, fue clave en este aspecto la colaboración de la Policía Nacional, en comando del director William Salamanca. “Yo hablé con el general Salamanca y sabía que Falcao tenía esa preocupación, le dije que tranquilo, yo sentía que no lograba comunicar lo que estaba tratando de comunicar y el general Salamanca, es un hincha de Millonarios y le dije, ‘general, salve uste la patria porque necesito que Falcao tenga certeza’. Me dijo que estaba a disposición, le dije que me iba a reunir con Falcao y que si lo podía llamar cuando estuviera con él y eso le dio tranquilidad”.

La anécdota que tuvo con Falcao

Gustavo Serpa contó que en una de las reuniones, los asesores de Falcao plantearon la posibilidad de que El Tigre jugara solamente en Bogotá, para, por cuestiones de seguridad, evitar desplazamientos. Sin embargo, el propio jugador interrumpió y se negó a esta posibilidad, asegurando que él sería uno más de la plantilla y que su objetivo era ser campeón.

“Falcao es un ganador, es un atleta de altísima competencia que cuando asume un reto, lo hace para ganar. Les voy a contar una anécdota que fue cuanto sentí que podía pasar (el fichaje). Estaba en una llamada con asesores de Falcao y alguno mencionó: ‘será que no hacemos que Falcao solo juegue en Bogotá para evitar desplazamientos’ y Falcao interrumpió y dijo ‘tengo un compromiso con mi país, pero además vengo a ser campeón, y vengo a jugar y participar con mi equipo, vengo a hacer miembro de mi equipo y participar igual que los demás jugadores’”, comentó. Y añadió: “Interrumpió a la persona que estaba hablando ‘no se equivoque, voy a ser campeón, tengo un prestigio que defender. Si yo hago esto, es para ser campeones’”.

Entretanto, sobre el estado físico en el que llega Falcao, y la disposición para poder jugar, manifestó: “Falcao viene a competir, nosotros, desde el primer partido, nuestro objetivo es ser campeones. Falcao cuando va a competir, es un miembro más del equipo, si está en las condiciones, jugará. Va a ser uno más de la plantilla, él mismo lo dijo y quiere ser campeón. Si el técnico lo dispone, Falcao estará en Medellín. Vamos a pelear el título y vamos con todo”.