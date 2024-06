Carlos Cuesta le saca presión a Colombia: “No estamos pendientes si somos favoritos o no”

Colombia continúa en su preparación intensiva de cara al esperado debut en la Copa América ante un equipo que siempre complica. El seleccionado paraguayo será el primer rival del conjunto dirigido por Néstor Lorenzo, que quiere blindarse en defensa para mantener el arco en cero.

Carlos Cuesta, defensor central, atendió a los medios de comunicación, a pocos días para el pitazo inicial en el NRG Stadium de Houston, Texas, en donde iniciará el camino continental. “Han sido buenos días de entrenamiento, de compartir, de conocernos más como familia, y ya estamos cerca al partido de la competencia para darnos ese sueño como jugadores y a la Selección Colombia”, expresó el zaguero.

Concentración al máximo

La actualidad del equipo nacional, con un destacado rendimiento, ha hecho que varios expertos y conocedores lo den como favorito a ganar el torneo. De acuerdo con las declaraciones de Cuesta, el grupo de 26 convocados está enfocado y no le pone atención a todo lo que se dice afuera de la concentración.

“Nosotros no estamos tan pendiente de esa clase de mensajes. Al interior del grupo tenemos un objetivo claro que es Paraguay e ir paso a paso, ir al frente y ya luego llegarán los siguientes partidos, las siguientes fases, así que no estamos pendientes de lo que se diga por fuera, si somos favoritos o no”, añadió.

Preparado para lo que viene

La zaga central en el equipo ha venido siendo uno de los puntos con mayor variabilidad en la era de Néstor Lorenzo. El estratega argentino ha probado diversas parejas de defensores, analizando su rendimiento y viendo quién le brinda más seguridad en el fondo. Cuesta ha jugado con todos, y se siente seguro para tomar el mando, en cualquier momento que la oportunidad se presente.

“Si miras, esa combinación viene de años antes. Con todos he jugado: con Davinson (Sánchez), con Yerry (Mina) con (Jhon) Lucumí, así que no es algo que se esté probando en los últimos días. Al final, el entrenador tiene todas las opciones y nos conoce bien, así que decidirá quién irá”, señaló.

Las dinámicas del fútbol moderno han hecho que la defensa no solo se encargue de evitar goles, sino también de gestarlos. El sistema del entrenador ha involucrado a la zaga del fondo en la creación de juego desde su influencia, hacia el frente de ataque, ya sea con circuitos de pases o con balones en profundidad.

“En muchos partidos hemos priorizado el salir jugando en corto, y en otros cuando vemos que el rival se adelanta y tenemos la posibilidad de salir en largo lo hacemos, hay variantes. No estamos con una sola oportunidad de salir jugando, así que tenemos varias opciones”, apuntó.

Analizando al rival

Miguel Almirón es una de las cartas de ataque más peligrosas que tiene Paraguay. Es por eso que debe ser tenido en cuenta, ya que una individualidad podría desenredar al equipo del sur del continente. Los jugadores ya lo tienen referenciado y pondrán especial cuidado en él.

“Almirón es un jugador que le gusta el duelo, le gusta tener el balón con los pies y ahí es donde el lateral o el central más cercano debemos estar cerca para controlar la posibilidad de gambeta o de descarga que tenga cerca”, concluyó.