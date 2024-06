Falcao: “Me hace mucha ilusión vivir el ambiente en Colombia”

Radamel Falcao García pasó por los micrófonos de 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio para dar unas de sus primeras declaraciones luego de hacerse oficial su fichaje por Millonarios, en lo que es una contratación histórica para el fútbol colombiano. Mucho más temprano, el presidente de la junta directiva, Gustavo Serpa, quien negoció personalmente con El Tigre, contó algunos detalles de la contratación, destacando el tema de la seguridad como una de las cuestiones más difíciles de establecer.

De hecho, Serpa reveló que tuvo que acudir al general de la Polícia, William Salamanca, para brindarle certezas al delantero samario. “En lo que tiene que ver con nosotros, él resolvió su tema familiar que era delicado para él, cualquier cambio que uno decida hacer con la familia, requiere de reflexión y acuerdos, yo supongo y sé que fue el tema que más reflexión tuvo al respecto. En lo que tenía que ver con nosotros, el tema estuvo casi perdido, porque había un tema de seguridad que preocupaba a los asesores de Falcao, a él con su familia, lo que ya había pasado en algunas circunstancias, pero eso fue un tema que en algún momento, hizo que la intención se nublara y afortunadamente se logró resolver”.

Falcao y sus primeras declaraciones tras el fichaje

El futbolista de 38 años se volvió a mostrar entusiasmado por defender los colores que siempre ha seguido. “Estoy emocionado de jugar en el fútbol profesional colombiano, que nunca lo hice y vivir dentro del país, con el cariño de la gente, siempre los colombianos han sido muy amable en el exterior (…) Es una responsabilidad y después el desafío personal de poder hacerlo bien con mi club, de brindar en cada estadio que vaya porque mucha gente va a ir a ver a su equipo y verme a mí, y para mí es una responsabilidad dar un buen espectáculo y quiero hacerlo de la mejor manera”.

Por su parte, resaltó que un aspecto relevante para que se produjera su vinculación con el equipo bogotano, fue las muestras de cariño que le manifestaban la gente. “La ilusión y el sueño siempre ha estado. Luego yo creo que ha sido importantísimo las manifestaciones de cariño de la gente, no solo del hincha de Millonarios, sino también recibí manifestaciones de muchos hinchas de otros equipos. Ese sentimiento unánime de que todos querían que yo fuera, el sentimiento de venir al club, el hecho de venir en esta etapa de mi carrera, y todo eso me desafía a dar lo mejor de mí”.

Falcao honra a su padre, quien fue hincha de Santa Fe

Su padre fue seguidor de Santa Fe, incluso defendió los colores del cuadro Cardenal, por lo que en su casa hay cercanía con este club: “Como todos saben, él se formó en Santa Fe, y cuando le salí que me gustaba Millonarios pues él lo respetó mucho. Y yo también le dije, espero algún día jugar en Millonarios. Con mucho respeto lo que me dijo fue ‘ves esa casa donde estamos viviendo, esto es gracias a Santa Fe. Por favor respeta eso por más que juegues en Millonarios’. Esa es una de las conversaciones que tuve con él y hoy, ya que no está conmigo, voy a tratar de honrarlo porque es una promesa que le hice”.

¿Solo jugará en Bogotá?

Unas de las especulaciones que se venían manejando, tenía que ver con que Falcao solo iba a jugar en Bogotá, situación que fue desmentida y el Tigre está dispuesto a jugar en todos los estadios del país. “Mi objetivo es el mismo que tienen los jugadores y el cuerpo técnico y para eso hay que ir a ganar. Además, que me hace mucha ilusión poder vivir el ambiente de otra forma. No viví el ambiente que se vive en Tolima, en Barranquilla con Junior, en Cali con América, etc. Solo lo vi en TV y ahora el hecho de vivirlo me emociona y ya quiero que comienzan los partidos”.

“Todavía no. Lo tengo que hablar con el club, pero tengo que organizar muchas cosas y ultimar detalles y quizás para el principio de la semana o la siguiente estaría llegando, quizás, porque hay otros temas que tengo que resolver”.