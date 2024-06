Deportivo Cali vende a una de sus jóvenes figuras al Genk: el porcentaje que conservará

De tweede zomertransfer van KRC Genk is een feit. Na de overstap van Jarne Steuckers is de Venezolaan Adrián Palacios de tweede versterking die aan onze A-kern wordt toegevoegd 💙



Welkom in Genk, Adrián 🙌



