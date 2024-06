Solicitud de reanudar bombardeos en Colombia genera opiniones en el suroccidente

Cali

Las opiniones de diferentes sectores aparecen luego que el alcalde de Cali y presidente de Asocapitales, manifestara al gobierno Nacional, considerar retomar los bombardeos contra los campamentos de los grupos armados que están afectando la seguridad del suroccidente colombiano, especialmente en el departamento del Cauca y en los límites de este con el Valle donde la fuerza pública está ejerciendo presión contra estas organizaciones que han atacado los cascos urbanos en los últimos días afectando a la población civil.

“Cuando hago un llamado a que se retomen los bombardeos, eso no quiere decir que se sale y bombardear como locos, serían casos muy específicos, tienen que hacer estudios de inteligencia previos, hay un reglamento jurídico muy específico que hay que seguir, que lo cumplan, el llamado masa que se retomen los bombardeos es a que utilicen todas las herramientas que tienen el Estado. estos tipos no están ahorrando esfuerzos, ya vimos ayer un ataque hasta con un dron y eso no puede seguir ocurriendo porque es que lo que está pasando hoy, si no se corta de raíz, se va a multiplicar por toda Colombia, no solo va a llegar a Cali y no solo va a seguir por el Valle, va a seguir por toda Colombia” insistió el alcalde de Cali.

El ministro e Defensa Iván Velásquez, explicó que los bombardeos no están prohibidos, pero hay que tener cuidado para no atentar contra la vida de los menores de edad que estas organizaciones han reclutado y se han convertido en un escudo para el accionar delictivo, “organizaciones como el Estado Mayor Central recluta menores vincula, porque sabe que nosotros vamos a respetar éticamente la vida de esos menores”, sostienen Velásquez.

Añadió que, “está prohibido bombardear si hay menores presentes (…) la limitación no es precisamente por los bombardeos, sino porque se matan a los menores, a los que por el contrario estamos buscando recuperar”.

Sin embargo, dijo el ministro de Defensa que, en medio de un enfrentamiento con las fuerzas militares, aunque haya menores, “no significa que los miembros de la fuerza pública van a inmolarse, la Fuerza Pública tiene que defenderse”.

Opiniones de los gobernantes

Estas declaraciones han generado opiniones, entre ellas la de la vicepresidenta Francia Márquez y los gobernantes de los departamentos de Chocó, Valle y Cauca, quienes tuvieron un encuentro en la ciudad de Cali.

Al respecto la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez Mina, expresó estar en contra de cualquier posibilidad de usar los bombardeos, subrayando los impactos negativos históricos de esta estrategia en la población civil.

“Yo creo que la época de los bombardeos la hemos vivido, eso no es nuevo en este país, y les ha dejado a las comunidades violencia, desplazamiento forzado, confinamiento. Yo he insistido en la necesidad de garantizar la seguridad. Ustedes saben que este fin de semana mi propio padre fue víctima de la violencia que está viviendo de manera permanente la comunidad y lo que tenemos que hacer es una estrategia de seguridad, pero una estrategia de desarrollo social y económico para la región”.

A su vez, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, aunque respetuoso de las opiniones, advirtió sobre la falta de precisión de los bombardeos y sus graves consecuencias para quienes quedan en la mitad del conflicto.

“Tenemos malas experiencias con los bombardeos que en gran medida no tienen precisión y hay mucha población civil afectada, eso nos lo dicen los indicadores históricos, hay que reevaluar esa situación porque el gobernador del Cauca no quiere más civiles muertos en accionares de guerra ni de la fuerza pública ni de estas estructuras terroristas. Considero que tenemos que hacer mayores acciones contundentes y las acciones sin armas van a ser más contundentes que cualquier cosa, eso significa que desde la cultura ciudadana, que desde la inversión social, tenemos que recuperar a nuestras gentes y también a nuestros territorios para quitarle la legitimidad a estos actores en las cordilleras”.

En la misma línea mostró su posición la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, quien alertó sobre el riesgo de una escalada de violencia en caso de reanudarse los ataques aéreos.

“Yo no creo que se deba volver a los bombardeos. Yo creo que la violencia justamente tiene aún mucha mayor posibilidad de escalarse. Aquí no estamos viendo ni un ápice de lo que realmente puede recrudecer y en mi concepto tenemos que tratar de salvaguardar lo más posible la idea de la paz. Y en la medida en que no haya voluntad de paz, tendremos que responder, pero si en algo hay voluntad de paz, hay que tratar de salvaguardarla”.

Si en algo coincide la gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro es en que hay que velar por la seguridad de la población civil y de los menores, incluyendo los que están inmersos en el conflicto armado por ser reclutados por organizaciones ilegales.

Sin embargo, los ataques aéreos se podrían aplicar contra la infraestructura que es utilizada por las organizaciones criminales y que no están rodeada de población civil, como la carretera construida por disidencias de las FARC que termina en el Naya para conectar con el Pacífico.

“Nosotros tenemos una carretera que le sirve a la ilegalidad, ¿qué hacemos con esa carretera? tenemos que hacer algo. Tenemos que cortarle el paso porque allí no hay absolutamente nada, no hay ninguna persona, no hay ningún niño, allí es solamente contra una infraestructura que le está sirviendo a la ilegalidad, entonces en ese caso, yo sí creo que deberíamos de hacerlo”.

En lo que también fue muy enfática la gobernadora del Valle, es en que las organizaciones de Derechos Humanos también cuestionen la utilización de los menores de edad por parte de las organizaciones criminales y los ataques por parte de estos que afectan a la población civil, incluyendo menores.