Los bombardeos no están prohibidos, está prohibido si hay menores: MinDefensa

Colombia

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, se refirió al llamado que hicieron alcaldes a reactivar los bombardeos para enfrentar a los grupos al margen de la ley. El funcionario aseguró que estos no están prohibidos, que sólo está restringido el uso en donde haya presencia de menores de edad.

“Los bombardeos no están prohibidos, está prohibido bombardear si hay menores presentes. De ahí que le hemos dicho siempre a las Fuerzas Militares, con la mayor inteligencia determinen la alta probabilidad de no presencia de menores y se puede bombardear. Entonces la limitación no es precisamente por los bombardeos, sino porque se mata a los menores, a los que por el contrario estamos buscando recuperar y en cada acción militar hay menores recuperados particularmente en el suroccidente”, aseguró el ministro de Defensa.

El funcionario, en una declaración a medio en el Congreso de la República, aseguró que grupos armados ilegales reclutan menores para evitar los bombardeos generados por las Fuerzas Militares.

“Esto trae ese efecto perverso, que entonces organizaciones como el Estado Mayor Central recluta menores, vincula, porque sabe que nosotros vamos a respetar éticamente la vida de esos menores, pero eso es un dilema al que nos enfrentamos y en el que hemos mantenido en la conclusión: con menores no bombardear, eso no significa que en un encuentro entre las Fuerzas Militares y un grupo de integrantes de cualquier grupo armado ilegal aunque haya menores se dispare, porque es que no significa que entonces los miembros de la Fuerza Pública van a inmolarse porque del otro lado hay un menor”, aseguró Velásquez.

El ministro de Defensa añadió que: “Un menor que esté disparando pues naturalmente que la Fuerza Pública tiene que defenderse, que tiene que actuar a la ofensiva pero de esa manera, en combates en tierra, no precisamente en bombardeos”.