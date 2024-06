Iniciará el sexto ciclo de pagos del programa Colombia Mayor: ¿de cuánto será el monto?

Colombia Mayor es un programa de Protección Social que busca justamente aumentar la protección a los adultos mayores, a través de la entrega de subsidios económicos para quienes se encuentran en estado de vulnerabilidad, que no cuentan con pensión o viven en extrema pobreza.

Durante el último pago, se beneficiaron más de 1′500.000 adultos mayores del país y, de este grupo, un poco más de 450.000 eran mayores de 80 años.

Fecha del sexto ciclo de Colombia Mayor

De acuerdo con Prosperidad Social, el próximo viernes, 21 de junio, se realizará el sexto ciclo de pagos y se extenderá hasta el 5 de julio. Recuerde que el pago solo está disponible durante 10 días hábiles.

Se espera que para este ciclo, sean beneficiarios 1.679.832 personas, de las cuales, 499.928 son mayores de 80 años.

Vale recordar que el pago por este subsidio es de $225.000 COP. Para no perder este dinero, es importante tener los datos actualizados y retirar el dinero, pues el no retiro del dinero, es una sanción. Por cuatro giros no retirados, se suspende completamente el pago.

Si vive en Bogotá, recuerde que usted solo podrá recibir el pago de este programa, pues según explica la Secretaría de Integración Social: “no se hacen pagos adicionales, ya que la cobertura debe ser garantizada por la Nación”.

¿Dónde se consigna el dinero?

El programa Colombia Mayor maneja dos modalidades de pago:

Subsidio económico directo: las personas pueden cobrar el subsidio con el operador de pago que se definió al momento de la inscripción. Si no sabe cuál es o quiere tener más información, lo mejor es comunicarse con el encargado del Programa Colombia Mayor de la alcaldía de su municipio.

Por medio de un intermedio de los operadores de pago que se establecieron, igualmente, durante la inscripción.

Si todavía no está inscrito, ¿cómo puede ser beneficiario?

Las personas mayores que pueden recibir este apoyo económico deben cumplir con estos requisitos:

Ser colombiano.

Haber residido durante los últimos 10 años en el territorio nacional.

Tener mínimo 3 años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez. Es decir, 57 años para mujeres y 62 para hombres.

Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. Para ello, se revisa la clasificación del Sisbén IV y se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

Si cumple con los requisitos, deberá acercarse a la alcaldía de su municipio, con su cédula. Según explica Prosperidad Social, la mayoría de los enter territoriales, el proceso se realiza a través de la Oficina de Atención al Adulto Mayor.

Para el caso de Bogotá, el trámite se realiza en las Subdirecciones Locales de la Secretaría de Integración Social, antiguos COL.

Allí, se verificará el cumplimiento de los requisitos y, luego, deberá diligenciar un formulario para la inscripción al Sistema de Información de Colombia Mayor. El sistema nuevamente verificará su información y se aplicará una lista de priorización. La asignación se realiza siguiendo los turnos asignados en cada ciclo.