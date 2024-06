Oficial: Kylian Mbappé no será operado a pesar de sufrir una fractura de nariz ante Austria

Kylian Mbappé sufre una lesión en la nariz como consecuencia del golpe sufrido en un choque fortuito con Danso en el partido que enfrentó a Austria contra Francia (0-1), durante el debut de ambas selecciones en el grupo D de la Eurocopa. Pero no será operado de momento, decisión tomada después de haber sido examinado en el Hospital Universitario de Dusseldorf, informa el periódico L’Équipe.

Mbappé fue sustituido en el minuto 90 del partido a causa de una brecha y un golpe en la nariz sufrido en un golpe fortuito con Danso y tomó camino del vestuario tapándose la hemorragia. El atacante fue a rematar con la cabeza, impactó el balón con la cabeza, pero a la vez chocó con el hombro del defensa. Se quedó en el suelo, fue atendido durante unos minutos, los médicos determinaron que no podía seguir en el terreno y fue sustituido por Olivier Giroud, aunque antes entró sin permiso al campo y fue amonestado con amarilla.

El futbolista abandonó el estadio en ambulancia, después de anunciarse que tenía la nariz fracturada, y fue sometido a pruebas en el Hospital Universitario de Dusseldorf. “Kylian no está bien. No puedo decir más. Su nariz no está bien. Es complicado. Esa es la mancha negra de esta noche”, dijo el seleccionador francés Didier Deschamps a la prensa al ser preguntado por el nuevo fichaje del Real Madrid.

“Los primeros exámenes realizados por Kylian Mbappé en el hospital de Dusseldorf tras el partido contra Austria (1-0) fueron tranquilizadores. Se habría decidido así no intervenir quirúrgicamente al capitán de la selección francesa”, complementa L’Équipe.

¿Alguna idea?

En su cuenta personal de X, anteriormente Twitter, Mbappé publicó “¿Alguna idea para máscaras?”, tomándose con gracia el incidente que sufrió en el partido inaugural de los galos. Aunque en el calendario restante de la fase de grupos se enfrentará ante Países Bajos y Polonia, es posible que Deschamps decida dejarlo descansar para los octavos de final.

Por el momento, los principales candidatos para reemplazar al nuevo jugador del Real Madrid son Olivier Giroud o Randal Kolo Muani. El entrenador tendrá algunos días de espera para tomar la determinación, ya que su próxima salida es ante los neerlandeses el viernes 21 de junio a las 2:00 PM (hora Colombia).

En su siguiente salida a las canchas de Alemania, todos serán espectadores del jugador que también ha sido apodado como Donatello, de las Tortugas Ninja, y que con la nueva mascará tendrá la gracia de sus fanáticos.