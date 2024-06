Dadis reporta 50 nuevos casos de dengue en Cartagena

Cartagena

El Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS continua la lucha contra el dengue en el distrito de Cartagena, haciendo presencia en 46 barrios donde se han presentado casos de la enfermedad.

El informe del DADIS indica que, no obstante a las intervenciones donde han participado más de 57 mil personas a través de campañas de sensibilización, educación y comunicación; en la última semana epidemiológica se reportaron 50 nuevos casos de dengue, uno de ellos corresponde a dengue grave, situación que no permite bajar la guardia especialmente por la temporada de lluvias, sumado a prácticas no adecuadas como la permanencia de llantas en viviendas, falta de limpieza de las albercas y reservorios de agua, al igual que otros elementos inservibles al interior y en los entornos de las casas.

Durante el presente año en Cartagena se han registrado 961 casos de dengue, notificados al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA). Del total de casos, 707 fueron clasificados como dengue sin signos de alarma, 248 como dengue con signos de alarma y seis casos como dengue grave.

A la semana epidemiológica 23 de 2024, el dengue registra un decremento en el número de casos notificados del 33,2% con respecto al mismo periodo del año 2023, al pasar de 1439 casos a 961 en el 2024, no obstante, la invitación desde la Dirección del DADIS es no bajar la guardia que este año ha demandado de 69.815 campañas en los entornos educativo, comunitario, hogar e institucional.

A través del DADIS se hace seguimiento a los casos de dengue notificados en el SIVIGILA que se clasifican como dengue con signos de alarma o dengue grave, con el fin de garantizar la atención oportuna y adecuada de cada paciente, permitiendo, además, fortalecer las acciones de prevención y control en los sectores donde se registre el brote.

El llamado a la ciudadanía continúa siendo el mismo: no bajar la guardia ante el dengue y extremar las medidas de prevención dentro de los hogares. “Recordemos que es responsabilidad de todos. En esta temporada de lluvia los casos suelen aumentar, debemos comprometernos a la eliminación de cualquier factor que sea propicio para criadero de mosquitos”, advierte Alex Tejada, director del DADIS.

El DADIS continúa fortaleciendo las acciones rutinarias en sectores específicos con índices y notificaciones altas, también se trabaja en el cambio conductual de los habitantes del distrito de Cartagena, haciendo énfasis en los barrios en los que se registra un mayor número de casos de dengue.