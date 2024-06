Pensionados que no tienen derecho a la prima de junio 2024: ¿por qué?

Las pensiones se han constituido en Colombia como un derecho para todos los ciudadanos que garantiza que sus familias y ellos estén protegidos durante la vida laboral y después de la edad de retiro, tal como lo indica Colpensiones en su sitio web oficial. Sin embargo, no es lo mismo estar jubilado que pensionado; pues este requiere cumplir unos requisitos que van más allá de la edad.

De esta manera, existen diferentes tipos de pensión y requisitos puntuales para recibir cada una de ellas, por lo que este grupo recibe mesadas pensionales mensuales y algunos beneficios adicionales por ser población adulta mayor. No obstante, en esta época en la que se aproxima el pago de la ‘prima ' para muchos empleados en el país, algunos pensionados se preguntan si van a recibir esta prestación en el mes de junio; pues hay algunos pensionados que no tienen derecho a esta, pero ¿cuál es este grupo de pensionados y por qué no la van a recibir? Aquí le contamos todo lo que debe saber:

¿Cuáles son los pensionados que no tienen derecho al pago de la ‘prima’ de junio?

El pago de ‘la prima’ es uno de los momentos más esperados por múltiples trabajadores, un pago que se realiza sobre el valor correspondiente a 30 días de salario anual, o proporcional al tiempo laborado en la compañía, y que se reparte en dos pagos: uno en junio y otro en diciembre, meses en los que existe un tiempo límite para recibirla.

Sin embargo, este no es el mismo caso para los ciudadanos pensionados en Colombia; pues las reglas del juego cambian sobre estos pagos; pues debido a que la ‘prima’ es una retribución que el empleador hace al trabajador por sus servicios, los pensionados no reciben esta en su manera original.

En ese sentido, algunos pensionados en Colombia reciben una ‘mesada extra’, también denominada ‘mesada 14′ en el mes de junio, que son las personas que se pensionaron antes del 25 de julio del 2005, y cuya mesada no era superior a los 15 salarios mínimos mensuales, así como quienes se pensionaron entre el 25 de julio de 2005 y el 31 de julio de 2011 y el monto de su mesada no superaba los 3 salarios mínimos mensuales, tal como lo indica el artículo 50 y142 de la Ley 100 de 1993.

De esta manera, todas las personas que se han pensionado posteriormente a estas fechas, y no cumplen con los requisitos, no recibirán la mesada extra del mes de junio de 2024, únicamente la del mes de diciembre; pues el acto legislativo 01 de 2005 derogó este beneficio.

¿Hay posibilidades de reactivar la ‘Mesada 14′ para todos los pensionados?

Para conocer cuáles son los proyectos al respecto y qué opina el Gobierno nacional de esto, dé clic en este enlace y conozca qué pasaría si se revive la mesada 14 en Colombia, con un análisis sobre las ventajas y desventajas y cómo se ha pronunciado el Estado.