El Pulso del Fútbol, 17 de junio de 2024

José Ordóñez, el humorista que no dejó de soñar y apostarle al Atlético de Bucaramanga

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el título de liga del Bucaramanga y la tendencia de los entrenadores que llegan y en pocos meses quedan campeones. César dijo: “Está claro de que no se necesita tener un proyecto para salir campeón en la liga colombiana. El único que se ha mantenido es el de Millonarios, pero no ha podido repetir título”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Pero cuantos de esos equipos que han cambiado de técnico y a los seis meses son campeones se mantienen ganando. No quiero desmeritar a esos equipos, pero los proyectos también son importantes”.

