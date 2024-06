Hay que amar, valorar, perdonar y acercarse a los papás: Obispo de Armenia

ARMENIA

El Obispo de la Diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero envió un mensaje de reflexión frente al día del padre y la importancia de la figura paterna en la familia.

En diálogo con Caracol Radio el jerarca de la iglesia católica llamó la atención sobre la importancia del padre en el hogar en la formación de la familia y los hijos, pero también dejar de un lado esos mitos frente a la figura paterna que es clave en la sociedad si se ejercer con amor, responsabilidad, entregad y cerca de Dios.

El Obispo señaló “sería muy interesante por ejemplo durante estos días ir recogiendo todos esos mitos que hay en relación al papá, qué frases ha escuchado usted despectivas y cómo las podríamos cambiar, no quedarnos con la frase despectiva, frases como por ejemplo es que madre solamente hay una, padre puede ser cualquiera, hay una realidad y es que también en la sociedad tenemos padres que han hecho de padre y madre, o sea, papás que han mostrado su fuerza de amor, su responsabilidad, hay muchos papás, católicos, enamorados también de Dios y de la vida, que se esfuerzan por dar lo mejor al hogar a la familia, papás enamorados de esos hijos, uno ve papás muy entregados a esos hijos y papás que lloran por los hijos y que se levantan desde temprano a trabajar y a romperse el lomo para poder llevar lo necesario y hacer que sus hijos puedan crecer sanos y fuertes, a mí me parece que no se compadecen esas frases que son parte de un mito con la realidad que se vive.

Y agregó “pero tampoco podemos desconocer la realidad, hay una realidad de muchas familias disfuncionales donde la ausencia del padre es muy notoria, cuando hay esa ausencia de padre y solamente queda la figura materna, pues se crece también con unas carencias, con unas falencias y eso lo sabemos y eso no nos lleva a ignorar, que hay mamás que también hacen de papás, claro que sí, pero cada rol en su punto, el rol de la mamá es ser mamá, el rol del papá es el papá y mamá y papá se complementan y entonces hacen que ese fruto del amor pueda fortalecerse en el tiempo.

Si falta una de las dos figuras, paterna o materna ese hijo crece con unas carencias psicológicas unas carencias humanas y unas carencias espirituales, lo que estamos viviendo hoy en realidad con relación a lo social, tanto sicariato, tanto joven inmerso en las drogas, tanto chico, que hoy tiene deslices de diversas formas, nos muestra que hay unas familias en donde esa falta de una figura paterna y materna lleva también a una falta de autoridad, a una falta de disciplina y por ende a que esas carencias luego vengan con un detonante cierto, el detonante la rebeldía, la resistencia, la frialdad con que muchas veces se actúa, porque esa falta de una figura paterna destruye la belleza de lo que significa una compañía un acercamiento una empatía en la relación padre e hijo

La figura de San José

La figura de San José como varón y padre justo, pues nos muestra la necesidad de esa figura paterna tanto que cuando hoy se carece de una figura paterna o cuando ese papá no ha estado en los momentos más importantes de nuestra vida, es muy difícil poder contemplar la figura de un Dios Padre, es más difícil usted decía ahora que tuvo o tiene un papá que ha sido muy cercano, yo recuerdo una infancia donde mi papá haciendo un hombre tan estricto siempre nos mostró un camino de solidaridad, de amor, de generosidad. Yo puedo decir que tuve un papá que me enseñó y puedo decir hoy lo que soy también se lo debe a ese papá y a esa mamá, qué lindo poder decir eso habría que preguntarle a muchos chicos. Tú lo que eres hoy lo debes a una educación del hogar, o qué carencias ha habido en el hogar, que hoy te llevan a hacer lo que eres revelando te contra el mundo y chocando contra todo lo que ves.

Invitación

Quiero invitar a los jóvenes para que valoren mucho sus hogares y para que valoremos esa figura paterna y materna, si tú que estás escuchando tienes un papá que te apapacha, un papá que te consiente, un papá que te cuida, valóralo, si no has tenido esa figura paterna, perdónale y ora por él, si sientes odio hacia ese papá empieza a perdonarle, si tal vez tienes un papá que se ha alejado de ti y es posible acercarse a él, pues trate de acercarte a él y ayudarle a ese papá tratemos de generar siempre caminos de solidaridad de amor de fe y de esperanza.