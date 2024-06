10 canciones para escuchar y dedicar en el día del padre

Este domingo 16 junio se celebra la fiesta del día del padre en Colombia, y aunque no son tantas las canciones dedicadas a los padres como a las madres varios artistas han agradecido a lo largo de la historia musical a la labor que desempeñan los padres en la sociedad.

Te compartimos 10 canciones dedicadas a Papá:

La clásica de todos los tiempos es la de Piero “Mi viejo” es una canción exitosa en la década de 1960 y fue lanzada originalmente por el artista ítalo-argentino.

En su paso por Caracol Radio nos conto que su padre Lino de Benedictis lo regaño y hasta se enojo con Piero, pues el no se sentía tan viejo, y mucho menos “caminaba lerdo”.

La canción ha sido versionada por muchos artistas, incluidos Vicente Fernández, Leo Dan, Elefante y Antony Santos, por nombrar algunos.

El astro de la ranchera mexicana Vicente Fernandez, tiene el himno para el Día del Padre con su nostálgico “El hombre que más te amó”, “Cuando extrañes a tu padre que al cielo se fue con Dios/ si quisieras abrazarlo o demostrarle tu amor/ Los besos que des a tu hijo allá los recibo yo”. Dice un aparte de esta canción y que se puede dedicar en esta fecha.

En la salsa el puertorriqueño Yan Collazo, nos relata el deseo que tenemos de hablar con papá, pero ya es imposible pues se ha ido al cielo, por tal razón Yan collazo le pide a Dios que le “preste a su papa” por 5 minutos para hablar y contarle todo lo que ha pasado en la vida. El titulo es Préstame a mi padre.

Alejandro Fernández hijo del gran Vicente Fernandez grabó una versión de esta hermosa canción mariachi que alguna vez cantó su propio padre.

El tema habla sobre el envejecimiento de un padre y desear que el tiempo se detenga. “Mi padre era fuerte, era muy inteligente, era mejor que ninguno/ Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo, se le han cubierto de arrugas las manos y de nieve sus cabellos”. La canción se llama “Cuando yo quería ser grande”

La controvertida artista por estos días Angela Aguilar, por su romance con Christian Nodal también hizo un tema dedicado a su papá Pepe Aguilar.

Los Aguilar combinan la música tradicional de mariachi con la armonía de las potentes voces de Ángela y Pepe, creando un sentido tributo a esta conexión eterna. El tema se llama Tu sangre en mi cuerpo.

El boricua Victor Manuelle tuvo que pasar por una situación compleja con su padre, pues éste padeció de Alzheimer, aquí Víctor Manuelle abrió su corazón en 2015 con la emotiva “Algo le pasa a mi héroe”,

“Algo le pasa a mi héroe, algo le pasa/ Tan solo veo un vacío en su mirada/ Algo le pasa a mi héroe, no dice nada/ No repite las historias que me contaba”, comienza la canción a ritmo de balada, Victor Manuelle estará el 13 de julio en el Campin, en el concierto “las Leyendas de la salsa”

Nos quedamos en la salsa, y viajamos a Venezuela allí nos encontramos con el “el faraón de la salsa” Oscar de Leon, quien hace muchos años atrás también decidió rendirle tributo a su padre en este clásico que no pasará de moda “A el”

Para ti mi viejo / Y para todos los viejos del mundo ja, ja, ja / Ahora quiero cantarle a mi padre que está viejo / Largos años de consejos, él ha sabido brindarme / Sus manos llenas de callos reflejan tanto trabajo / Siento que es poco lo que hago con este humilde homenaje.

El español Alejandro Sanz haciendo uso de su variedad de letras no podía dejar por fuera un homenaje a papá y lo hizo con una balada del año 1995 cuando decidió agradecerle a su padre todos los esfuerzos y sacrificios que hizo por sacar adelante a la familia.

“Por eso no quiero dejarte aparca’o/ Por eso no puedo seguir calla’o/ Hoy que al fin me he dado cuenta/ Que me sumabas de tu resta”, canta Sanz “Ese que me dio la vida”

Corría el año 2017 y la carrera de Jessi Uribe comenzaba a dar grandes saltos hacia la fama, en ese mismo año le rinde un homenaje a papá, en vida.

Eres grande como padre lo mejor y yo se que como hijo no soy la mejor versión

Feliz día padre Dios te bendiga en cada paso que tu des hacia adelante y me permita estar ahí para ayudarte….. la canción lleva por título FELIZ DIA PADRE

Y la canción número 10 aunque no fue creada para papá aplica perfectamente en esta fecha, y sin querer se convirtió en un himno de aquello que ven en su padre a un amigo.

Roberto Carlos creó un verdadero clásico “Tú eres mi amigo del alma en toda jornada/ Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada/ Me dices verdades tan grandes con frases abiertas/ Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas”, dice parte de la letra.

Coescrita por Roberto Carlos y Erasmo Carlos, el tema, “Amigo” debutó originalmente en portugués como parte de su álbum homónimo de 1977. Dos años después, su popularidad se vio impulsada cuando un coro de niños la cantó para el papa Juan Pablo II durante su visita a México y se volvió universal.

Seguro alguna de estas canciones traerá a la memoria de muchos a su padre, y a otros les confirmara que Papá también es muy importante en cada uno de nuestros días. Feliz fiesta del día del padre en Colombia.