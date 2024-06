Santa Fe vs. Bucaramanga: la batalla final por la estrella de mitad de año

Santa Fe vs. Bucaramanga

Este sábado el Estadio El Campín coronará al sucesor del Junior de Barranquilla, último campeón de la Liga colombiana. Independiente Santa Fe buscará ponerle fin al semestre con un título y luego de varios años de temporadas complicadas en las que incluso la palabra descenso rondó por los pasillos de la institución. Por su parte, Atlético Bucaramanga tiene en una sola fiesta a la capital santandereana, con la ilusión de poder bordar la primera estrella en el escudo del club, esperanza que aumentó en la hinchada con el partido de ida que dejó la ventaja por la mínima.

Al todo o nada se la juegan ambos equipos para no solo ganar el título, sino comprar tiquete directo hacia la Copa Libertadores del 2025. Por el lado del conjunto bogotano, que no sabe lo que es levantar un trofeo desde 2016, parece tenerla más complicada, pues tendrá que empatar la serie y luego remontarla para poder conquistar el campeonato y ponerle broche dorado a un semestre en el que el técnico Pablo Peirano impregnó de gallardía, táctica, unión y buen fútbol, a un grupo que le compró la idea y que anhela con la estrella, la que sería la décima para el club.

Por el lado del Bucaramanga, no será tarea fácil poder mantener esa mínima ventaja que lograron en el Alfonso López con la anotación de Freddy Hinestroza, en un juego en el que fueron ampliamente superiores y del cual buscarán hacer una labor similar para terminar con éxito un torneo que de por sí ya es histórico. De la mano de Rafael Dudamel, quien ya sabe lo que es ser campeón en Colombia como entrenador con el Deportivo Cali (2021-II), la afición sueña como sola una vez lo hizo, en la final de 1997 ante el América, que terminó con derrota, con la primera corona.

Santa Fe, a “batallar fuerte” ante su gente

“Es el partido más importante, la última batalla. Que vengan todos porque este equipo va a batallar fuerte”, fueron algunas de las palabras de Pablo Peirano en la conferencia de prensa previa al compromiso. El uruguayo, campeón de la Copa Sudamericana 2015 como asistente de Gerardo Pelusso, resaltó además el privilegio de poder estar viviendo la presión de lo que significa una final.

Por su parte, manifestó que le pedirá a sus jugadores que se entreguen y se vacíen, para luego no quedar con ningún remordimiento de que se pudo haber hecho más para lograr el objetivo. Cuando se le preguntó por variantes en el once, manifestó que buscará un equipo más profundo y si bien no se atrevió a dar nombres, todos los caminos conducen a que haría una modificación que podría ser clave en el frente de ataque para buscar más movilidad y desparpajo: Jersson González ingresaría por el uruguayo Agustín Rodríguez.

En la zona defensiva también hay dudas sobre lo que elija Peirano para el compromiso, así como en el mediocampo. David Ramírez fue quien alineó como inicialista, pero todo indica que Diego Hernández iría en su reemplazo, así como Juan Pablo Zuluaga podría reaparecer como titular en lugar de Jhojan Torres. Sea el que sea el que alinee el técnico uruguayo, los jugadores están en línea con el objetivo y buscarán responder de la mejor manera para ponerle fin a la sequía.

Bucaramanga, una fiesta con el aura de la primera

El partido de ida dejó ampliamente más tranquilos a los hinchas del conjunto santandereano que a los del cuadro bogotano, no solo por la ventaja de un gol con la que definirán en la capital, sino por la manera en la que jugaron ese duelo en el Alfonso López y lo bien que le ha ido al cuadro de Dudamel en sus visitas a Bogotá. Y es que de cuatro juegos en la capital en el semestre, el conjunto bumangués no ha caído en ninguno, de esos dos fueron contra Santa Fe (1V 1E).

La altura no ha sido problema para los auriverdes, pero se sabe que todos los partidos son diferentes. La concentración y la solidez en defensa, que ya la han demostrado a lo largo del torneo, será clave para mantener la ventaja y, por qué no, aprovechar las opciones de ataque para estirarla. La única duda en el once, pasa por el defensa Kevin Cuesta, quien salió con un golpe en la ida, pero está disponible para el juego.

“Vamos a jugar una final, mayor motivación que eso no hay. Lo que implica eso es tener una ciudad alrededor nuestro, con un apoyo irrestricto, y más que una ciudad hemos sentido que un país está simpatizando y apoyando al Atlético Bucaramanga”, dijo Dudamel en rueda de prensa.

Un estadio El Campín abarrotado es el que se espera esta tarde. Con todas las localidades vendidas para el conjunto Cardenal y las mil boletas que le fueron otorgadas a la hinchada visitante, a pesar de la polémica que hubo en torno a este tema. El escenario deportivo se abrirá a las 3:30 p.m., pero el balón rodará a partir de las 7:30 p.m. bajo la dirección del árbitro Carlos Betancur.

Posibles alineaciones de Santa Fe y Bucaramanga

Santa Fe: Andrés Mosquera Marmolejo; Elvis Perlaza, Marcelo Ortiz, Diego Hernández (David Ramírez), Julián Millán, Francisco Chaverra; Yilmar Velásquez, Juan Pablo Zuluaga (Jhojan Torres), Daniel Torres; Jersson González (Agustín Rodríguez) y Hugo Rodallega. DT: Pablo Peirano.

Bucaramanga: Aldair Quintana, Aldair Gutiérrez, Kevin Cuesta, Jefferson Mena, Carlos Henao; Freddy Hinestroza, Leonardo Flores, Fabry Castro, Fabián Sambueza, Jhon Córdoba y Daniel Mosquera. DT: Rafael Dudamel.

Ficha técnica de la gran final