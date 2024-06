Gerardo Bedoya reveló la clave para que Santa Fe remonte la final y sea campeón de Liga

Se acerca la definición del título del primer semestre en Colombia. Atlético Bucaramanga tiene la ventaja al haber ganado por la mínima diferencia el duelo de ida, pero Independiente Santa Fe tendrá la ventaja de cerrar la historia en El Campín ante su gente. Así pues, la definición de la gran final se llevará a cabo este sábado 15 de junio.

En la previa de este crucial compromiso, Gerardo Bedoya, exjugador y exentrenador del cuadro capitalino, habló en El Alargue de Caracol Radio sobre los aspectos de que Santa Fe deberá tener en cuenta para el duelo de vuelta y aprovechó para defenderlo de los críticos, luego de lo visto en el Alfonso López.

Por otro lado, Bedoya enalteció la labor que viene desarrollando Rafael Dudamel en el banquillo técnico del Bucaramanga y recordó que en su época como jugador tenía un gran carácter, aspecto que en este momento está revalidando y lo tiene en la gran final de la Liga.

Apasionante final del fútbol colombiano

No hay nada definido

“Final abierta, es un 1-0. Todo mundo dice que Santa Fe jugó muy mal, listo, digamos que sí. Pero cuando uno ‘juega tan mal’, lo mejor que puede hacer es perder 1-0 y Santa Fe lo hizo. Es una final abierta en la que Santa Fe cerrará como local, que tiene jugadores que pueden ser determinantes, importantes e interesantes. Están de locales, tienen la afición a favor, lógicamente se van a enfrentar a un rival muy físico que ha mostrado solidez, pero bueno esperamos a ver qué pasa. Es una final abierta y creo que no hay un favorito”.

Planteamiento de ambos bandos

““Si bien Santa Fe debe salir a buscar el partido, tampoco puede otorgar muchas ventajas que con espacios puede aprovechar el Atlético Bucaramanga en la contra. Yo diría que Dudamel va a decir que ellos tienen la necesidad por ir perdiendo 1-0, entonces habrá que cerrar espacios y tratar de contragolpear porque ellos tienen la necesidad; pero también me imagino a Peirano diciendo que tranquilos, que es un partido de 90 minutos y en cualquier momento se puede hacer un gol, pero lógicamente toca ir a presionar al equipo rival por ser locales y tener la afición a favor. Me imagino esos discursos de los técnicos. Lógicamente, Santa Fe va a tener que ir a buscar el compromiso porque en cualquier momento se puede abrir el marcador y le puede llegar el gol. Lo que sí tienen que tratar de buscar es la posibilidad de convertir, manteniendo un orden y no dando posibilidades al equipo rival, que, me imagino, va a esperar un poco y los va contragolpear”.

Santa Fe debe buscar el partido sin desesperarse

“Yo creo que el partido hay que irlo a buscar, pero saber que toca hacerlo tranquilamente, sin preocuparse, sin pensar que el partido se tiene que definir a los cinco o diez minutos de un primer tiempo. Hay que buscarlo y, eso sí, con mucho orden, no puede Santa Fe buscar apresuradamente y perdiendo el orden. Yo creo que tendrá que partir de ahí. Todos estamos pensando en que Santa Fe hará una presión alta y Bucaramanga se va a defender, pues de pronto no se den ese tipo de circunstancias. Santa Fe tendrá que ser muy inteligente, porque en este momento está perdiendo la final, pero creería que debe tener la cabeza, partiendo de un orden táctico y colectivo, y desde ahí pensar en ganar el compromiso con sus individualidades y con lo que pueda plantear el director técnico Peirano. Enfrentará un equipo que le mostró que físicamente es muy fuerte, que tiene un orden y que es un equipo sólido”.

Protagonistas en el duelo decisivo

Versión mejorada de Daniel Torres

“Más que ver a Daniel como líder, porque siempre lo fue solo que tenía en ese tiempo gente mayor que también lidera, pero desde que lo vi en Medellín, sobre todo en ese partido de la final contra Junior, vi un Daniel Torres diferente, mucho más mixto, pisando mucho más el área y jugando detrás del nueve. Me pareció muy interesante y ahora lo he visto con Santa Fe. Es un Daniel que no solamente juega en primera línea, sino que es un jugador como se busca en el fútbol moderno: que las dos fases (tanto defensiva como ofensiva) y se junta mucho más con el número nueve, a veces lo veo tanto detrás de Rodallega que se me sorprende. Es un Daniel Torres renovado, que está en un nivel impresionante y le brinda demasiado a Santa Fe”.

Experiencia de Hugo Rodallega

“Conozco a Hugo, estuve dos meses con él y es un ganador. Creería que les va a decir que esta es la oportunidad de ellos y no se puede dejar pasar, por eso Santa Fe tiene que ganar, está en casa, debe entregar todo sin dudar y con ello brindarle una nueva estrella a Independiente de Santa. A veces esas pueden ser las palabras y conociendo a Hugo va a tratar siempre de motivarlos”.

Virtudes de Rafael Dudamel

“Conozco mucho a Rafa, gran amigo. Él tiene mucho carácter y por eso mismo tuvo muchos inconvenientes con nosotros en el Deportivo Cali, porque chocábamos mucho, pero eso era bueno. Más allá de brindar confianza, su carácter lo va a depositar en ellos y lógicamente su experiencia. Me imagino que va a tratar de decirle a su equipo que tranquilo, que llevan una diferencia a favor y que en cualquier momento, por desespero del rival, pueden volver a convertir y pueden hacer del partido mucho más favorable. Hablo de la inteligencia que puedan tener porque van ganando 1-0 y están siendo campeones. Veo que el equipo le cree a Rafa, tiene un gran liderazgo y el equipo lo escucha, eso ha sido un factor importante y determinante en Bucaramanga”.