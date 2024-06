Lo que tendrían que pagar los hinchas del Bucaramanga para entrar al Campín: ¿exagerado?

Una verdadera polémica se desató con relación al ingreso de la hinchada de Atlético Bucaramanga al estadio El Campín para presenciar la final vuelta de la Liga colombiana ante Independiente Santa Fe. Esto inició luego de la invasión de algunos aficionados a la grama del Alfonso López para celebrar el triunfo por la mínima diferencia y que desencadenó en la denuncia de agresión por parte de algunos miembros de logística, que hizo el presidente del equipo cardenal, Eduardo Méndez.

Las primeras declaraciones de Méndez, tras lo sucedido, fueron tajantes, pues aseguró que no iba a permitir el ingreso de la afición visitante al estadio El Campín. “Al final del partido, como todos vieron, se invadió la cancha y la gente de logística se portó mal y nos agredieron a varios de Santa Fe, a los directivos, especialmente, nos agredieron con empujones y nos agarraron a pata (...) No voy a correr riesgos. Santa Fe no va a correr riesgos”, dijo en principio.

Sin embargo, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, inició una campaña para que se le permitiera el ingreso a la afición, así como hicieron en el Alfonso López con los mil hinchas de Santa Fe que asistieron. Incluso, el mandatario de la capital santandereana, invitó al alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, a mediar para que Méndez cediera su postura, y así lo fue haciendo el directivo del club.

En declaraciones con 6AM Hoy por Hoy de Caracol, Méndez se escuchó más laxo, pero volvió a crear polémica declarando que, si se le permitía el ingreso a la afición del Bucaramanga, tendrían que pagar la boleta más costosa, pues iban a estar en una ubicación mejor (occidental norte). Se especuló con que el precio de esta entrada sería de 426 mil pesos, pero al final hubo acuerdos y el monto que tendría que pagar los seguidores del Leopardo, sería un poco menor.

Este sería el precio de la boletería para la hinchada visitante

Finalmente, hubo acuerdo entre el Distrito y Santa Fe para permitir el acceso de la afición de Atlético Bucaramanga. “Tuvimos una reunión franca con el presidente de @santafe, Eduardo Méndez, y ratificamos la decisión de que los hinchas del Bucaramanga puedan estar el sábado en el estadio. Un llamado a toda la ciudadanía: disfrutemos el fútbol en paz. ¡Vamos con toda, Santa Fe!”, publicó en sus redes sociales el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

César Augusto Londoño, director de El Pulso, informó que el precio de la boletería para la hinchada visitante será menor al que se venía manejando: “Después de reuniones y un llamado al respeto del Alcalde y las autoridades, Santa Fe decidió que el costo de la entrada para los hinchas del Bucaramanga el sábado será de $ 360.000 en Occidental Norte”.

Habrá que esperar cuál será el precio oficial de las entradas, que serán distribuidas por TuBoleta desde este jueves para la gran final, en la que se espera estadio lleno. Santa Fe ya agotó taquilla y se esperan más de 31.000 personas en el máximo escenario de los bogotanos.