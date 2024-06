Rafael Dudamel: “Hemos sentido un país que está simpatizando con el Bucaramanga”

Se acerca el pitazo inicial de la final entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga para definir el primer campeón de la liga colombiana. El equipo santandereano pegó primero y saldrá a la cancha con la mínima diferencia a su favor, dándole el escenario ofensivo para los bogotanos que necesitan remontar la serie.

Rafael Dudamel, técnico del equipo amarillo habló en la rueda de prensa previa, analizando lo que será el duelo de vuelta, reconociendo que será un partido exigente en lo anímico y que conocen al rival al que enfrentarán. Bajo su gestión y el liderato de jugadores con jerarquía, consolidaron un equipo fuerte tanto en lo deportivo, y en lo mental.

“Yo no soy un contador de chistes ni de historias, aunque a lo largo de 51 años he vivido muchísimas. Sin embargo, sé que hoy son muy importante las relaciones humanas, con mi cercanía y el vínculo afectivo que desarrolla un líder de plantel está encargado de hacerlo. Sé que cuando el futbolista es atendido como ser humano se siente a gusto. Lo que intento siempre es tratar a mis futbolistas como me hubiese gustado que me trataran a mí cuando era jugador”, expresó.

El apoyo de la ciudad y de todo un departamento ha sido fundamental para el equipo, al punto que al celebrar la victoria en el Alfonso López invadieron la cancha, consiguiendo una fuerte sanción para el siguiente semestre. Para Dudamel y sus dirigidos, no existe mejor fuente de motivación y empuje que jugar esta instancia, luego de 27 años de ausencia y descensos.

“Vamos a jugar una final, mayor motivación que eso no hay. Lo que implica eso es tener una ciudad alrededor nuestro, con un apoyo irrestricto, y más que una ciudad hemos sentido que un país esta simpatizando y apoyando al Atlético Bucaramanga. Hay la ansiedad normal de que empiece el partido ya, pero nuestro equipo ha alcanzado el nivel de madurez competitivo. La mayor motivación es jugar la final y no cambiar nada, ya que por si jugar esta instancia genera ansiedad, así que debemos ser cautos en todo esto”, añadió.

A jugar con la ventaja

Bucaramanga sabe que el gol de ventaja es corto, aunque le puede dar el plus necesario para llevarse la serie. Su fortaleza en defensa, y la alta peligrosidad en ataque serán las armas a las que apele el plantel bumangués.

“Por supuesto que es una gran ventaja, lo difícil que es hacer un gol. De hecho, hubiese querido quedar con dos o tres más. Equipo que gana no se repite, pero no comulgo con ello porque cada partido es distinto(...) Sabemos que con el transcurrir del partido van a haber muchos más espacios y sabemos que no podemos hacer el mismo planteamiento en todo el partido de ser verticales”, señaló.

¿A qué jugará el equipo?

“El equipo está preparado ante cualquier planteamiento que ponga el rival. Para nosotros lo más importante es nuestra identidad, siempre será tratar de controlar a nuestro rival e imponer nuestras formas. No tengo la menor duda que será un partido de altísimo nivel con un árbitro de mucha calidad como lo es Carlos Betancur”.

¿Qué pasa por la cabeza del DT?

“Por estos días lo único que he tenido en mi mente es el partido ante Santa Fe. El cómo me lo voy jugando y lo voy proyectando mentalmente para después compartirlo con el equipo. Siento que llegamos muy bien preparados desde lo físico, desde lo estratégico”.