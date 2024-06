Procuraduría indaga a la Imprenta Nacional, ¿Por qué?

Según lo dió a conocer la Procuraduria, la tercerización de contratos es lo que tiene en la mira la entidad, pues en sus acciones preventivas y haciendo seguimiento al contrato 113 de 2024 el ente de control pidió explicaciones a la entidad sobre el proceso y la transición que se ha venido dando para la producción del documento y los planes adoptados ante problemas surgidos para atender la demanda.



Así mismo, solicitaron información sobre los aliados estratégicos habilitados por parte de la Imprenta Nacional para la hechura de las libretas y de los contratos adelantados para el mismo proceso ya que denuncias de medios de comunicación advirtieron de subcontratos con empresas que no han cumplido con los objetivos y, por el contrario, sus honorarios son altísimos.



Señalan que una de estas empresas en cuestión es ACCESOS HOLOGRÁFICOS, una firma mexicana a la que le habrían encomendado la misión de imprimir un paquete de cédulas de extranjería por un valor cercano a los mil millones de pesos pero que, a la fecha, al parecer, no ha cumplido con el encargo.



Es por esto que el Ministerio Público pidió con urgencia a la entidad no solo información que sustente los requisitos para escoger a sus aliados sino también las razones que la llevaron a subcontratar y los pagos realizados hasta el momento.