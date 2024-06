Presidente Petro confirma cambios en su gabinete de ministros

Colombia

El presidente Gustavo Petro anunció que en los próximos meses habrá un nuevo cambio en su gabinete de ministros, movimientos que buscan fortalecer la ejecución del programa de gobierno, sin representación política, sino que se centrarán en la capacidad técnica y administrativa.

En medio de una declaración a medios desde Suecia, el jefe de estado aseguró que su gabinete “No va a tener representatividad política. Creo que ya el tiempo que era para eso está terminando. Depende obviamente de las relaciones con las fuerzas políticas del país”.

El presidente aseguró que la principal razón de este ajuste es mejorar la capacidad de ejecución en cada sector administrativo a medida que su Gobierno se acerca a la mitad del mandato en agosto.

El presidente explicó que cada sector del gobierno, desde vivienda hasta salud, enfrenta barreras impuestas por aquellos que se oponen al cambio. “En primer lugar, cada resultado choca contra una barrera que quiere impedir el resultado. Luego resultados van de la mano de una confrontación. Eso no es porque yo quiera, es porque el cambio siempre tiene enemigos del cambio. Y los enemigos del cambio son los privilegiados de Colombia, los que no quieren que desaparezcan privilegios“.

Petro detalló que la evaluación de los ministros se centrará en su capacidad para impulsar el cambio. “Ahora, en cada sector, llámese vivienda, llámese agua potable, llámese infraestructura educativa, llámese salud, etc., pues hay responsables. Y lo que tenemos que evaluar es quiénes han podido llevar más el cambio hacia adelante y quiénes no han podido, con quienes los privilegios impiden que esos cambios se hacen. Vamos a evaluar, y de acuerdo a eso habrá cambios en el gabinete”, dijo el presidente.

El mandatario también destacó que la ejecución del gobierno, aunque superior a la de administraciones anteriores según mediciones contables, no es suficiente si no se traduce en beneficios reales para los ciudadanos. “La ejecución, tal como la miden contablemente, pues es superior que los gobiernos anteriores. Pero a mí no me interesa esa ejecución. Esa ejecución es pasar un dinero a los bancos. Los bancos felices con el dinero en los bancos, pero eso no es ejecución”, criticó.

Finalmente, Petro señaló la importancia de alinear las habilidades y vocaciones de los funcionarios con sus responsabilidades. “Hay personas que están en donde no están sus habilidades y entonces no las pueden desarrollar. La evaluación tiene que ver más con la vocación de las personas que con una carrera a caballo donde los que pierden se van”, concluyó.