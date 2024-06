“Qué mensaje tan malo le dan al país”: Fico sobre predios que entregarían a primera línea

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez se refirió a la polémica que ha suscitado que la Sociedad de Activos Especiales entregue predios que se encuentran bajo su custodia a miembros de la primera línea.

El mandatario distrital aseguró que es un pésimo mensaje que se evalúe esa posibilidad mientras que hay tantos jóvenes que trabajan y que sus emprendimientos van en pro de la economía de la ciudad.

“Tantos jóvenes emprendedores y tantas personas que se levantan día a día a salir adelante, a estudiar, a progresar, a tener emprendimientos, a hacer cosas buenas por todo. Y se les ocurre que lo mejor es entregarle un espacio justamente a quienes salen a destruir. ¿Qué mensaje tan malo le están dando al país y qué mensaje tan malo le están dando a esta nueva generación? No estamos de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque aquí tienen que haber son mensajes a través de los valores y no todo lo contrario. Aquí todos los jóvenes son bienvenidos a las oportunidades, pero no aquellos que creen que todo lo tienen que lograr a través de la violencia”, criticó el alcalde Gutiérrez.

Predios de la SAE a miembros de la primera línea

Mauricio Urquijo, director de la regional occidente de la Sociedad de Activos Especiales confirmó hace pocas semanas que se evalúa la posibilidad de entregar tres predios en Medellín a integrantes de la primera línea, como parte de los trabajos que se vienen realizando con diferentes organizaciones sociales a las que se les da en comodato propiedades y vehículos que se encuentran bajo la custodia de la SAE.

El fin es fortalecer los procesos sociales que se realizan en territorio.