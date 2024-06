Hermana de Julián Bedoya será nombrada como contralora (e) de Antioquia

Antioquia

A través de sus redes sociales, el diputado Luis Eduardo Peláez cuestionó duramente que la hermana del exsenador Julián Bedoya sea nombrada como contralora (e) de Antioquia, para un proceso de responsabilidad fiscal.

“En meses pasados, la Contraloría Departamental de Antioquia ingresó a nómina a la hermana de Julián Bedoya, pero no solo a la nómina de la Contraloría de Antioquia, sino que además le dio bastante poder y la nombró prácticamente la segunda al mando en la Contraloría de Antioquia. Pero no bastándoles eso, pidieron que se nombrara como Contralora de Antioquia encargada de un caso directamente fiscal y la Asamblea, sin más ni menos, sin revisar requisitos, pues la va a nombrar como Contralora del Departamento de Antioquia en un asunto directo donde la Contralora, digamos en propiedad, se ha declarado en un impedimento” dijo el diputado Peláez.

El diputado aseguró que no hay claridad de las razones por las que la contralora en propiedad, Enedith del Carmen González Hernández, se declaró impedida.

“Pues conocemos el impedimento, todo ha sido, digamos, en un mar de secretos, pero queremos denunciar esta situación. O sea, están nombrando la hermana de Julián Bedoya en un caso de directo de responsabilidad fiscal en el departamento de Antioquia. No es un caso menor. No es que una persona o un familiar no tenga derecho a trabajar en algún lado, pero la alerta en el departamento de Antioquia es que es alguien que ha tenido poder, que ha estado cuestionado además. Y hoy su hermana la nombran en mucho más poder que un simple empleo. Seguimos haciendo estas denuncias y, bueno, esperamos que incluso la Asamblea hasta le dé vergüenza y retroceda este dicho nombramiento y que nombren a otra persona que no esté tan cuestionada como esta”.

Cuestionamientos sobre idoneidad para el cargo que ocupa

Los cuestionamientos también radican en la idoneidad de la señora Andrea Bedoya, quien ha ocupado tres cargos en la Contraloría de Antioquia y para ello fue necesaria la modificación del manual de funciones porque no contaba con los requisitos que se requerían, teniendo en cuenta que tiene un título profesional en Sicología y una especialización en gestión de Talento Humano.

La Auditoría General de la República había emitido un concepto evidenciando las modificaciones que hicieron que los cargos quedasen a la medida de la hermana del exsenador Bedoya.

Hay que recordar que Andrea había renunciado a la Contraloría para no entorpecer la aspiración política de su hermano quien se postuló a la Gobernación de Antioquia durante los comicios regionales.

Hace pocos meses fue reintegrada en el cargo de subcontralora del departamento y ahora los cuestionamientos se hacen por su designación como contralora encargada.