El Pulso del Fútbol, 11 de junio de 2024

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre los incidentes ocurrido luego del partido de ida de la final de la liga colombiana entre Bucaramanga y Santa Fe, y las consecuencias de esos hechos. César dijo: “No se ha hecho oficial, pero ya se sabe que los hinchas del Bucaramanga si podrán entrar al Estadio el Campín, en la final de vuelta de la liga colombiana entre su equipo y Santa Fe”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Eduardo Méndez contó que salió a la cancha porque golpearon a un camarógrafo y yo digo que no debió estar ahí. Creo que no tenía que estar en el campo y también dicen que fue agredido, aunque él no contó”.

