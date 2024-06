Play/Pause El Pulso del Fútbol, 10 de junio de 2024 50:35 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la invasión de público en el estadio del Bucaramanga en la final de ida de la liga colombiana ante Santa Fe. Juan Felipe dijo: “Yo critiqué la invasión a la cancha en Bucaramanga, eso no está bien. Eso no le quita lo bien que trataron a la hinchada de Santa Fe, pero no podemos aplaudir una cosa que está mal”. Sobre el tema César agregó: “Todo indica que fue algo planificado desde la tribuna sur y eso es algo que se tiene que tener en cuenta para ver si aplica alguna sanción. Lo critico, y si hubiera sido en Bogotá, o en Medellín, o en Cali, o en Barranquilla, también lo hubiera criticado”.

