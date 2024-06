Pinto sobre indisciplina del Chino Sandoval: La gente de Cali creyó que eran inventos míos

El santandereano Jorge Luis Pinto, uno de los técnicos colombianos más reconocidos a nivel nacional e internacional, dialogó con El VBar de Caracol Radio. Aunque el tema central fue la final del fútbol colombiano entre Bucaramanga y Santa Fe, también se aprovechó su pasado en el Deportivo Cali para consultarle por un tema que generó su polémica salida de la institución, la llegada de Luis ‘Chino’ Sandoval.

Aunque rindió en el cuadro vallecaucano, el Chino se marchó de una manera abrupta del club, tras llegar a un supuesto arreglo con el Medellín. Tras la decisión de no darle más minutos y a la espera del próximo semestre, el Chino se fue a la segunda división, para jugar en el Real Cartagena.

No obstante, las cosas cambiaron para Sandoval con su llegada a la B, perdió minutos y protagonismo y el equipo terminó sacándolo por un nuevo acto de indisciplina, lo que incluso le habría cerrado las puertas para su posterior llegada al Medellín.

Al ser interrogado por esta nueva situación, Jorge Luis Pinto recordó su advertencia a la directiva del Deportivo Cali. “Eso me lo dijo mucha gente, la gente de Cali no creyó, creyó que eran inventos míos y que eran cosas mías. Eso no cabe, Dios quiera que ese muchacho mejore, que se lo lleven a un centro que controle, hay que ser sinceros.

Y agregó, recordando que estuvo indagando por el jugador: “yo me investigué con uno de mis consentidos, el Rolo Flórez, que lo tuvo en el equipo y lo conoce y me dijo ‘profe es un gran jugador’ ‘¿y lo demás?’, me dijo, ‘de lo demás no hablemos’”.

Finalmente, insistió en que el Chino Sandoval es un jugador que “no es bueno” para los grupos de un equipo de fútbol. “Lástima, porque ese muchacho, tengo que decirlo, no es mal jugador, pero no es bueno para un grupo, no es bueno en su comportamiento, en todos sus problemas. Los jugadores se conocen todo y al otro día saben quién llegó borracho o amanecido entre ellos, y eso desbarata lo que es el grupo”.