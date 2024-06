Una constituyente no está planteada en diálogos con disidencias de Iván Márquez: Armando Novoa

El pasado martes 4 de junio se conoció que el Gobierno Nacional y la Segunda Marquetalia, disidencias de Iván Márquez, instalarán oficialmente una mesa de diálogos el próximo lunes 24 de junio en la ciudad de Caracas, Venezuela. Esto para comenzar a tratar ciertos puntos específicos que ya se han venido anunciando y los protocolos que se van a tener en cuenta para las negociaciones que en este primer ciclo irán hasta el sábado 29.

Por esta razón, en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio estuvo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con este grupo armado, para contar algunos detalles y resolver dudas sobre este primer acercamiento.

Inicialmente, habló sobre el tono en el que se encuentran estas disidencias en cuestiones de delincuencia y comentó lo siguiente: “Si se observa el texto del documento del acuerdo firmado en la noche del 4 de junio, encontrará que no se habla de un cese bilateral de fuegos, sino de una política de desescalonamiento del conflicto”.

“Esto consiste en que el Gobierno ha reaccionado de manera positiva a la circunstancia de que ellos manifiestan que no incurrirán en prácticas de secuestro, que no atacarán a la fuerza pública, que no usarán las armas para constreñir a las comunidades, es decir, que adoptan una nueva serie de medidas de naturaleza unilateral, para crear un clima propicio, para que avancen las conversaciones con este grupo al margen de la ley. Con ese punto el Gobierno lo registró y adoptará en correspondencia las medidas necesarias”, señaló el jefe negociador.

De acuerdo con Novoa, la Segunda Marquetalia designó algunos negociadores, quienes ya fueron reconocidos como representantes mediante una resolución brindada por el presidente Gustavo Petro hace algunas semanas. Por su parte, el Gobierno y el alto comisionado para la paz, procederán a la integración de su equipo negociador en el transcurso de los próximos días, puesto que ya se fijó una fecha para iniciar con estas conversaciones.

¿Cómo es el estado de salud actual de Iván Márquez?

Sobre este tema, el jefe negociador explicó: “Iván Márquez estuvo presente en los dos días de reunión que culminaron en la noche del día de ayer, acompañó la discusión, de hecho, suscribió el acuerdo que ustedes han conocido y está en plenas de capacidades para prometer su voluntad en este camino tan difícil y complejo como es la paz de Colombia”.

“Por supuesto, ellos invocan unas razones para que ellos hayan tomado la decisión de rearmarse luego de haber firmado el acuerdo de paz del 2016. El Gobierno Nacional no entra en controversias por estas razones, lo que nos corresponde es verificar que haya una verdadera voluntad de paz y que se tomen medidas para desescalonar el conflicto en el país y que la mesa pueda tomar un buen rumbo y podamos en el menor tiempo posible avanzar a una solución a este conflicto”.