Pablo Peirano: “El riesgo es de miedosos y nosotros no lo somos”

Pablo Peirano tiene la ilusión darle la décima estrella a Santa Fe y meterse así en la historia del equipo Cardenal, aunque ya lo hizo cuando fue asistente de Gerardo Pelusso y lograron el título de la Copa Sudamericana en 2015. Ahora, el uruguayo de 49 años, buscará dar el primer golpe en la final ida ante Bucaramanga para luego rematar la gesta ante su gente en El Campín.

En atención a los medios de comunicación, antes del último entrenamiento, se le preguntó si habría algún riesgo con el primer juego en el Alfonso López, a lo que respondió tajantemente: “No tengo pensada la palabra riesgo. El riesgo es de miedosos y nosotros no lo somos, el fútbol tiene muchas cosas que van a suceder en el campo, debemos tener respuesta para las cosas que sucedan, pero nunca con temor ni mucho menos. Buscaremos atacar, que no nos conviertan, las finales siempre son apretadas... los dos equipos llegamos con aspectos similares, será un partido muy disputado y nada está dicho”.

¿Qué destacar del Bucaramanga?: “Es un rival que juega muy bien, que ha hecho méritos todo el semestre. Juega muy bien, sabe defender y atacar. Es un rival difícil, por algo llegó a la instancia en la que está”.

¿Cómo se trabaja lo mental?: “Mantenemos los mismos hábitos, comportamientos. El objetivo es dentro de la cancha, que es lo más importante y bueno, son partidos especiales, diferentes. Hay muchos comportamientos que se repetirán”.

La similitud entre ambos equipos: “Va a ser parejo, los dos equipos somos similares, pero no somos idénticos. Ellos manejan tres en la parte ofensiva, nosotros dos. En las líneas también le dan un funcionamiento diferente a nosotros. En aspectos similares, un bloque corto que sabe pegar en el momento justo y tiene equilibrio, en eso somos similares”.

Elvis Perlaza y Facundo Agüero: “Perlaza entrenó muy bien, Facundo se hizo un estudio y aún estamos esperando los resultados”.

Concentración: “Son dos equipos fuertes en el juego aéreo defensivo y ofensivo. Las bandas estarán en igualdad por los carrileros, los dos equipos son fuertes en las dos áreas y tenemos que estar concentrados los 180 minutos. Estamos contentos de estar en esta etapa, con mucha motivación y responsabilidad. Seguimos porque todavía no se ha logrado nada”.

“Las finales no se juegan, se ganan”

Hugo Rodallega, el capitán del club, se refirió también a lo que será esta final. Indicó que no solamente espera jugarla, sino ganarla, y no ocultó su sentimiento de entusiasmo por volver a jugar una definición en el país tras una larga trayectoria en el exterior.

Sensaciones en la previa de la final: “Entusiasmado, llevo ya muchos años, se está viviendo algo muy bonito en Independiente Santa Fe. Esperamos, no solamente jugarla, sino ganarla porque las finales no se juegan, se ganan y darle así una alegría a la hinchada”.

La emoción del paso a la final: “La emoción y el esfuerzo que uno hace a diario después de tantos años de carrera, no pensé en vivir este tipo de situaciones, me ganó la emoción. Se vinieron las lágrimas, pero son lágrimas buenas, de alegría. Si por el paso a la final sentí esa emoción, no me imagino la felicidad de ganar el título”.

Las virtudes de Bucaramanga: “Bucaramanga es un rival complicado, ya lo sufrimos. Creo que fue el único equipo con el que perdimos de local, es un equipo muy fuerte, por algo están en la final. Si no estoy mal terminaron de primeros en el todos contra todos, tienen una estructura similar a nosotros... se defienden bien y a la hora de atacar tienen jugadores que pueden hacer daño. Esto va a ser parejo”.

Mensaje a la hinchada: “A la gente no tengo que darle ningún mensaje, la gente está entusiasmada e ilusionada desde comienzo de temporada, no es solo ahora por estar en finales. La gente ha creído en este proyecto y sé que no van a bajar los brazos en la final, vamos a necesitar el apoyo de la gente. Esperamos retribuirles desde el campo y darles alegrías”

El botín de oro: “Si se da, bienvenido. Acá que haga gol el que sea, lo importante es que Santa Fe gane y consiga la estrella”.