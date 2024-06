Eduardo Méndez: “Hace seis meses me recordaban a mi mamá, hoy me piden fotos”

Independiente Santa Fe está a dos partidos de lograr bordar su décima estrella en el escudo. Luego de poco menos de cuatro años de espera, el conjunto bogotano volverá a disputar una final, que será inédita ante un Atlético Bucaramanga que va en búsqueda de su primer título. En la más reciente definición, al cuadro Cardenal se le escapó el trofeo a manos de América de Cali en el 2020.

Uno de los que ha vivido un ambiente hostil ha sido el presidente Eduardo Méndez, pues ha tenido que pasar las duras y las maduras desde que está en la institución, al punto de padecer en algún momento la zozobra de estar cerca de los puestos del descenso. Ahora que la situación es diferente y están cerca del título, ha salido el sol para el directivo durante los últimos meses.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Méndez se refirió justamente a ese cambio en su vida, revelando que ahora los hinchas que lo insultaban, le piden fotos. “Sí, hace seis meses salía a un centro comercial, y de diez, diez me recordaba a mi mamá, me pedían que me fuera. Hoy en día, salgo al mismo centro comercial y en diez me piden fotos. Cambió totalmente el ambiente, la vida”.

Asimismo, se refirió a la llegada de Pablo Peirano como una de las claves para un primer semestre del 2024 que, de momento, ha sido exitoso y falta por sellarlo con la estrella. “Un hecho importante fue que cuando llegó Peirano hablamos del 2024 de los futuros partidarios. Hubo tiempo, él también estuvo analizando las opciones y las condiciones de los jugadores que podían darnos y acompañarnos este año. Eso fue muy importante en ese momento”, agregó.

Mantener el buen nivel para el próximo semestre: “Seguir y continuar con el trabajo que hemos venido haciendo. Esto no es el fruto de un semestre, sino ha sido fruto de cuatro años que se ha venido evolucionando, se ha venido siendo responsable y se ha venido protegiendo la institución. Santa Fe se está construyendo para no un año, sino para toda una vida. Con el acompañamiento de nuestra hinchada y el buen aprovechamiento de los recursos, es mucho más fácil mantener la nómina y tratar de traer jugadores”.

Si no se logra el título, ¿qué decirle a la hinchada?: “El hincha debe mirar que el directivo sepa utilizar los recursos, sea responsable de ellos, para que su sacrificio cuando compra su boleta sea bien usado. Mientras se hagan las cosas bien, habrá menos riesgo de sufrimiento. El fútbol da alegrías y tristezas, pero si los recursos se usan bien, habrá más tranquilidad. Santa Fe está construyendo para la eternidad”.

Premios a los jugadores: “Hemos sido claros con nuestros jugadores desde enero. Todo está organizado, ellos saben qué van a recibir y cómo. Sin arriesgar la estabilidad económica, vamos a cumplir. No hubo que motivarlos durante el semestre porque sabían que al final del torneo se jugarían el premio que merecen”.

Llegadas de jugadores de renombre al FPC: “Que regresen jugadores con trayectorias importantes y enseñanzas es muy bueno. Nadie puede criticar a Daniel Torres, Marmolejo y otros que hemos traído. Han ayudado a formar jugadores jóvenes. Esos regresos son lo mejor que le puede pasar al fútbol”.

Situación financiera de Santa Fe: Venimos cumpliendo con las obligaciones adquiridas en la ley 1116. En 2019 teníamos cuarenta mil millones de deuda, hoy tenemos un déficit inferior al cincuenta por ciento. Hemos sido responsables en el gasto y hemos actuado con responsabilidad”.

Boletería para la final: “Desde ayer nos reunimos con Tu Boleta y la parte gerencial. Salimos a la venta mañana, garantizando primero a los abonados. Los que acompañaron desde enero tendrán un descuento del doce por ciento. También aquellos de los cuadrangulares tendrán la oportunidad de comprar con un descuento del doce por ciento. Tendremos el mismo valor de las boletas que en 2017 con un incremento menor al cinco por ciento”.