“La prensa está en riesgo”: corresponsal de Caracol TV

Cúcuta

Corresponsal de Caracol Televisión en Norte de Santander, Julieth Cano, fue víctima de una nueva amenaza en su contra. El pasado domingo la Comunicadora Social, mientras se encontraba en su día de descanso, recibió una nueva intimidación.

“Estoy un poco asustada todavía, pero también debo agradecer a la policía, quien me está brindando su respaldo. Esta no es la primera vez que pasa, cuando estaba embarazada también recibí dos amenazas en la frontera, el año pasado fue otra y ahora esta” dijo Julieth Cano en entrevista con Caracol Radio.

Entre lágrimas, Cano aseguró que vive momentos difíciles, de mucha angustia. “Mi mamá está orando mucho, mi papá aún no sabe”.

La periodista aseguró que cada vez es más difícil informar en esta zona de frontera, sobre todo “en estos momentos que estamos viviendo, en esas guerras de bandas”. Resaltó que las últimas horas, otro colega, Tatán Mojica también recibió amenazas. “Yo creo que no hay las garantías suficientes para informar todo lo que acontece (…) las autoridades se encargarán de investigar, pero no hay garantías para ejercer el periodismo en Cúcuta. Me decían en la Defensoría que esta es una de las ciudades donde hay más denuncian de periodistas que no pueden ejercer con total libertad la profesión”.

Durante esta semana Cano no estará en cámaras en televisión nacional y está a la espera de las determinaciones que indiquen sus jefes en Bogotá para conocer cómo seguir su labor informativa en esta zona de frontera.