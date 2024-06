Congresista caldense dice no hay una supuesta extinción de dominio en contra de su familia

Manizales

El congresista fue enfático en decir que en contra de sus familiares no hay ningún proceso de ese tipo y destacó que es importante entender que no hay un listado oficial donde vinculen los nombres de sus familiares en un proceso judicial enmarcado en “las marionetas”.

“Mis familiares no tienen ningún proceso de extinción de dominio, usted se imagina el escándalo que eso sería hoy en Colombia, los asaltaron en su buena fe, simplemente porque en un bien hay extinción de dominio del 50% de bienes y su propietario, pero ningún familiar mío, con absoluta seguridad está envuelto en esas conductas”, destacó Octavio Cardona.

Explicó que su esposa años atrás compró en sociedad con la esposa del hoy fallecido Mario Castaño un local comercial, sin embargo, la extinción de dominio no se le aplicaría a ella, solamente al porcentaje que le pertenecía a la familiar del exsenador condenado por corrupción; es de destacar que Andrea Osorio, se desempeñó como integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo de Mario Castaño cuando fue congresista.

Resaltó además que no hay ningún familiar suyo que haya sido notificado o que esté involucrado en un proceso de extinción de dominio como se ha dicho.

Por su parte, su hijo Juan Alberto Cardona Molina a través de un comunicado de prensa destacó que “No es cierto y no corresponde a la realidad jurídica que el suscrito, Juan Alberto Cardona, o la señora Andrea Osorio Castaño, estemos vinculados a procesos de extinción de dominio. Para confirmar lo anterior, se puede solicitar información de medidas inscritas en la oficina de instrumentos públicos”.

Destacaron que actualmente no están suscritos a un proceso penal alguno de extinción de dominio que se adelante desde la Fiscalía por lo que resalta que “Para confirmar lo dicho, pueden acudir al aplicativo de base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), donde podrán confirmar que no existe ningún historial a nuestro nombre y tampoco existe orden alguna en proceso de extinción en contra nuestra”.

Insistió que fueron cercanos a algunos señalados en las investigaciones que se adelantan “las marionetas” por lo que dice, “si bien es cierto que siempre fuimos cercanos a los partícipes y señalados, no es menos cierto que la amistad no es y no ha sido nunca un delito”.

