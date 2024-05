Por enésima vez, comunidad de Tasajera saquea un camión cargado de guitarras

Santa Marta

Las autoridades de Puebloviejo y lo que compete a la Policía Metropolitana de Santa Marta deberán individualizar a las personas que saquearon un camión siniestrado en la Troncal del Caribe, en Tasajera: se llevaron un cargamento de guitarras y demás elementos musicales.

Las unidades de tránsito reportaron que el caso sucedió cuando el vehículo chocó contra un bus de servicio interdepartamental que, al parecer, se encontraba en esa arteria estacionado. Muchos viajeros expresaron que, la víctima en vez de recibir ayuda de la comunidad, lo que evidenció fue una “falta de empatía a la situación”.

Este hecho fue filmado por los testigos del incidente y en los videos - que se hacen virales en plataformas digitales - se evidencia cómo jovenes, adolescentes y adultos, sustraían las guitarras que eran movilizadas hacia una zona de la región Caribe.

Ante esto, el conductor del vehículo expuso en las piezas fílmicas que “me robaron todo y me dejaron con las manos cruzadas. No recibí ayuda de nadie y ahora estoy preocupado”.

Las autoridades judiciales de esta zona norte del país deberán identificar a quienes participaron del saqueo para que sean judicializados por el presunto delito de hurto.