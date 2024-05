Hillary Clinton reconoció el trabajo de Colombia por la crisis climática ¿Qué dijo?

El hecho se dio en el marco del panel Women Defending Democracy, Transparency & Peace, moderado por Hillary Clinton, excandidata a la presidencia de Estados Unidos, en el que se asiste la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien en su discurso, explicó los problemas que enfrentan las naciones más vulnerables al cambio climático, al tiempo que lidian para pagar la deuda externa y cómo se ven obligados a continuar explotando combustibles fósiles mientras el mundo habla de descarbonización.

“El país se ve obligado a multiplicar exponencialmente su deuda externa, al mismo tiempo está tratando de lidiar con el espacio fiscal para responder a la crisis, está supremente endeudado y también está en esta trampa de exportación de combustibles fósiles que tenemos que enfrentar debido a los acuerdos internacionales. Por eso digo que estamos en la peor posición, porque no solo se trata de la transición energética, sino de una transición económica”, señaló Muhamad.

Muhamad también reiteró la necesidad de eliminar poco a poco los combustibles fósiles. En ese sentido, habló de la importancia de que la comunidad internacional se una a iniciativas como el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles para hacer frente a la actual crisis climática.

“Se trata de decir que tenemos que abordar los combustibles fósiles ahora mismo de una manera similar a la que abordamos la destrucción de armas nucleares. Porque en realidad están destruyendo la vida fundamental en el planeta, que sostiene todo lo demás”, dijo Muhamad.

Hillary Clinton, quien a su vez, era moderadora del panel, señaló que el discurso de Susana Muhamad, “ha sido una de las mejores explicaciones que he oído acerca de los desafíos reales. Lidiando con los obstáculos económicos, sociales, políticos, para hacer una verdadera transición. Así que, Susana, de verdad que aprecio mucho su voluntad y habilidad para explicar esto”, señaló Clinton.

Además, respaldó el enfoque de respuesta que Colombia ha tomado para abordar estos desafíos: “El dinero no sigue los compromisos, no va al sur global, no apoya los sistemas económicos de países como el suyo, que se encuentran en este dilema complejo. Usted es una representante importante y mensajera de lo que es necesario hacer aquí”, señaló Clinton.