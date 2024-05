Fabry Castro: “Esperamos hacer un partido perfecto ante Pereira y poder estar en la final”

Fabry Castro, mediocampista santandereano de 32 años, quien llegó esta temporada como uno de los principales refuerzos al Atlético Bucaramanga, ha logrado cumplir las expectativas, se ganó la confianza de Rafael Dudamel en el once titular y es una de las piezas importantes en el equipo que vive uno de los mejores momentos en la historia. Castro habló en El Alargue de Caracol Radio, sobre el buen momento del equipo, la ilusión de ir a la gran final y dio las claves para vencer al Deportivo Pereira.

El equipo Leopardo salió golpeado por la última derrota ante Junior de Barranquilla por 1-0 en condición de visitante, resultado que los dejó complicados y dependiendo de otros resultados para ir al final. Se le inició preguntando por los ánimos del equipo, a lo que respondió, “No, fue fácil, incluso antes de entrar al vestuario le compartí a los muchachos que nos quedaba una posibilidad y que es un muy real, tenemos que ganar en casa y sabemos también que Junior en los últimos años en la altura le ha costado, pero lógicamente la mente está puesta en nosotros hacer nuestra tarea, porque está esa posibilidad y estamos motivados y con la cabeza puesta en eso”, afirmó.

Bucaramanga deberá ganar en casa al Deportivo Pereira y esperar que Millonarios derrote en Bogotá al Junior, el equipo santandereano llega con menos presión por no depender de sí mismos, esto dijo Castro sobre tener menos presión que los demás: “Si al final la presión te la pones o te la quitas tú, después ves si hablan o no de ti, nosotros tenemos un objetivo, una ilusión, un sueño y eso, independientemente de que hablen o no de nosotros, no nos va a afectar. Estamos convencidos de lo que queremos y vamos a luchar por eso, no nos afecta lo que se diga o lo que no, estamos muy tranquilos como lo hemos hecho a lo largo de la campaña y enfocados en lo que tenemos que hacer”.

Sobre el bajón en el rendimiento en los cuadrangulares: “En los cuadrangulares todo cambia, es un torneo nuevo, donde todos los equipos empezamos desde nuevo y se juega de manera diferente. También ha pasado de que en casa no hemos podido sumar de a tres y son cuatro puntos que se nos han ido, si hubiésemos ganado estaríamos primeros. Los cuadrangulares lo más importante es eso, sumar en tu casa, que nadie te saque puntos y ganar por fuera; pero ahorita no nos queda mucho tiempo para lamentarnos, sino tratar de corregir muy rápido, esta semana pudo ser larga y puedes evaluar mejor el rival que es Pereira, pero yo creo que un análisis rápido sería que hemos dejado ir puntos en casa y que no hemos sido efectivos en los últimos partidos”.

Uno de los factores clave en el cambio del Bucaramanga ha sido la poca claridad para definir, y que solo ha marcado un gol en todo el cuadrangular, así analizó Fabry esta situación: “El gol ha sido una materia pendiente, no hemos tenido efectividad en los cuadrangulares y si te fijas hemos creado las situaciones, sobre todo en casa y no hemos estado finos en concretar. En Barranquilla tuvimos varias claras y no pudimos concretar, sabemos que vamos a tener una o dos claras por partido, pero no las hemos podido concretar, esperemos que el domingo contra Pereira hacer un partido perfecto y podamos estar en la final”, aseguró.

¿Cómo se ha sentido en el esquema que propone Dudamel con línea de cinco?

“Es una línea cinco, pero dependiendo de que parte del campo estés, si tienes la pelota o no, porque si tenemos la pelota no es una línea de cinco, sino tres centrales y mucha más gente en la parte ofensiva, cuando no la tenemos si es un cinco, cuatro. Físicamente, yo sigo corriendo en cuanto a kilometraje lo mismo, lo único es que sin son movimientos diferentes, con línea de cinco no tienes que ir mucho hacia los costados, pero sí hacia delante y hacia atrás”.

Cambio en el juego del equipo en cuadrangulares: “No hemos tenido la claridad necesaria para marcar y con base en eso es que no se dan los resultados, venimos trabajando, creamos varias chances y no hemos estado finos a la hora de marcar, de hecho en todos los partidos hemos tenido grandes opciones sobre el final y no hemos podido, hay que estar efectivos el día domingo”, complementó.

¿Cómo ven el otro cuadrangular?

“Son dos equipos que están peleando, tienen estilos diferentes, pero ambos con muy buen plantel, que juegan muy bien, Tolima es un equipo propositivo que gira en torno a la pelota y Santa Fe más defensivo, aguerrido, sólido, así que va a ser un partido muy disputado”, finalizó.