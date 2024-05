Asesinaron una menor de 14 años de edad en Quimbaya, Quindío ¿Que dicen las feministas?

Armenia

Consternación en el Quindío por el asesinato de una menor de 14 años de edad en hechos que se presentaron en el municipio de Quimbaya, ya son dos mujeres asesinadas en menos de 48 hora en este departamento

Una menor de 14 años de edad identificada como Valeria Castaño Vega, de 14 años de edad fue asesinada en Quimbaya, Quindío

Según la información de la Policía Quindío los hechos se registraron a la una de la tarde de ayer miércoles 29 de mayo en el barrio La Ciudadela del municipio de Quimbaya donde los policías encontraron a una menor de 14 años que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, fue trasladada al hospital para atención médica, pero por la gravedad de las heridas fallece.

CTI realizo actos urgentes, la Seccional de Investigación Criminal del Quindío Sijin de la Policía está adelantando la investigación correspondiente en coordinación con la Fiscalía. Actualmente, se están analizando testimonios y revisando grabaciones de las cámaras de vigilancia del lugar para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

La diputada del pacto histórico Jessica Obando y lider de colectivo de mujeres en el Quindío al condenar estos dos hechos llamó la atención de las autoridades que calificó como paquidérmicas en las acciones para hacerle frente a la violencia contra la mujer en el departamento.

La diputada y el asesinato de mujer en Montenegro

El lunes tuvimos la vergüenza la vergüenza el rechazo el repudio de tener que despedir a una compañera más se trataba de Angélica Herrera debo decirle una estudiante mía del Programa de Trabajo Social una chica que se había graduado el año pasado de su programa de su proceso de profesionalización que adicional a eso. tenía pues una familia también cercana al municipio de Montenegro donde definitivamente todas y todos le conocíamos donde sabíamos que estaba trabajando de manera honesta, tranquila y es absurdo es absurdo resulta absurdo a todas luces que definitivamente tengamos que presenciar este tipo de hechos.

Esto es clave mientras no haya prevención procesos de acompañamiento, mientras esto no involucra a toda la ciudadanía, mientras esto no se siga bueno, no se aborde de manera contundente porque es que no se ha hecho a pesar de los múltiples llamados que hemos hecho en diferentes espacios a pesar de la incidencia frente a las autoridades se sigue contratando personal que no es idóneo que no tiene incorporado el tema de violencias basadas en género y por eso se siguen reproduciendo las violencias.

Asesinato de mujer menor de edad en Quimbaya

Como si no fuera suficiente hoy nuevamente un hecho de violencia en el municipio de Quimbaya, cómo es posible que una menor de 14 años a la una de la tarde en el municipio de Quimbaya haya sido también asesinada y en este caso no sabemos el móvil, no sabemos cuáles son las circunstancias, pero es absurdo que esto esté sucediendo en el departamento.

Llamado a ciudadanos y autoridades

La diputada Jessica Obando explicó “de manera contundente hacer varios llamados primero a la ciudadanía, que también bajo esos estereotipos, bajo la desinformación rechazan cuando las mujeres feministas o cuando las mujeres que hablamos en violencias basadas en género salen a decir que esto no es verdad, que nos estamos inventando cosas, no, necesitamos realmente que la ciudadanía comprenda que esto es un asunto mayor que definitivamente nos asiste a todas y a todos y que tenemos que cambiar esas dinámicas pero también a una institucionalidad que ha sido paquidérmica que realmente no ha actuado de manera contundente y que hoy sigue respondiéndole a las mujeres con pañitos de agua tibia o cuando los hechos ya tenemos que lamentar y definitivamente queremos alzar la voz y decir que en el departamento del Quindío nos queremos vivas y que este tipo de acciones las tenemos que rechazar de manera contundente entre todas y todos.

Asesinaron con arma de fuego a Angélica Herrera de 24 años de edad en Montenegro, Quindío

10 millones de pesos de recompensa por información sobre asesinos de mujer en el Quindío