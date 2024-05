Alfredo Arias y su crítica a los hinchas del Medellín por cantar el popular ‘Ole’

Independiente Medellín logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de vencer en un partido definitivo a Always Ready. El club boliviano llegó al juego por la fecha 6 de la fase de grupos con la ventaja de un punto (11) respecto al cuadro antioqueño (10), por lo que el empate le bastaba para instalarse en la siguiente ronda, sin embargo, el cuadro Poderoso se quedó con el cupo.

Los goles del conjunto que dirige Alfredo Arias llegaron en el segundo tiempo. Mender García abrió el marcador al minuto 47′, Alain Baroja marcó en contra (53′), Brayan León Muñiz anotó al 55′ y Yairo Moreno sentenció la goleada al 82′. A pesar del gran resultado obtenido, el entrenador uruguayo salió molesto por el comportamiento de la hinchada, pues cantaron en reiteradas oportunidades el ‘Ole’.

“He pedido a la gente que no lo haga… El equipo al que estábamos goleando se siente más dolido. Nunca podemos olvidar que podemos estar en ese lugar. Expones a tus jugadores que les peguen una patada y los lesionen. Te expones a que el otro equipo reaccione y saque fuerza. No sirve de nada el ‘Ole’. No sé quién inventó el ‘Ole’, pero no sirve para nada”, manifestó en charla con DSports.

Por su parte, reconoció la alegría que tuvo la afición, esa que no veía desde la final de la Liga colombiana que perdieron con Junior en el Atanasio. “Recién quise cerrar la conferencia de prensa felicitando a la gente que había venido y lo lindo que es verlos felices y verlos cantar. Dije que no iba a eludir el bulto y que iba a decir que la última vez que los habíamos visto fue en la final, que perdimos por un penal, no perdimos la final, perdimos los penales. Eso pasa a segundo plano, vi la tristeza de la gente, sentí la tristeza y hoy no creo que le hayamos devuelto la alegría que tenían hasta el minuto 90 (de la final), pero sí cumplimos con la responsabilidad de seguir y clasificar primeros”, manifestó.

Arias reconoce el desgaste de las competencias

Para nadie es un secreto que competir en dos torneos al tiempo es desgastante para cualquier equipo. Si bien dijo que le gustaría estar en las finales de la liga colombiana, reconoce que el hecho de competir por el pase a una eventual final, no le asegura los grandes partidos que han hecho en la Sudamericana, pues han tenido más tiempo de descansar y preparar los juegos.

“Este semestre no fue fácil para nosotros, no son excusas, sino que uno tiene que ver causalidades. Habíamos hecho un buen semestre anterior y mutó mucho este equipo, 15 jugadores se fueron del plantel, 5 titulares de esa final no estaban. Creo que fue muy difícil el comienzo del semestre, perdimos por diferencia de gol no estar en los ocho, me gustaría estar en las finales, pero tengo que reconocer: no sé si estando en finales podíamos hacer buenos partidos y quizá nos hubiera condicionado. Son muy desgastantes las dos competencias”, manifestó.

Medellín ahora deberá esperar por el rival para los octavos de final de la Sudamericana, el cual saldrá del ganador entre algún equipo que haya termina segundo en la fase de grupos de este torneo, contra otro tercero que llegue de la Libertadores.