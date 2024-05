Paro regional del magisterio, les contamos donde se concentrarán los docentes en Armenia

Armenia

A las 9 de la mañana los docentes del eje cafetero se tomaron pacíficamente la sede de la Fiduprevisora en la ciudad de Pereira como protesta a los problemas en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio

En la plaza de Bolívar de Armenia a la misma hora otro grupo de maestros se concentrará para dar a conocer las denuncias, quejas y reclamos por los problemas en la prestación del servicio de salud para los docentes, sus familias y los pensionados.

Diego León Caicedo Piedrahita, tesorero del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Quindío, Suteq y la jornada de paro del magisterio “la decisión se toma a raíz de una reunión virtual que sostuvimos con los compañeros de Pereira y de Caldas donde efectivamente coincidimos todos con la misma problemática y que esta región ha sido una de las más afectadas en la prestación del servicio de salud definimos que nos vamos a concentrar en la ciudad de Pereira en la sede de La Previsora para denunciar todas estas irregularidades y efectivamente exigir que den lo inmediato se solucionen todas estas dificultades”

Y agregó “en Armenia vamos a convocar a los maestros a la Plaza de Bolívar después de las nueve de la mañana para que se hagan las denuncias públicas frente a toda esta situación que está aconteciendo hoy en el panorama nacional y a nivel departamental”

No todos los integrantes de los sindicatos y de Fecode coincidimos frente al nuevo sistema de salud

No coincidimos todos porque efectivamente aquí desde el año anterior algunos sectores dentro del organización sindical a nivel de Fecode a nivel de Suteq y en todas las organizaciones del país hemos manifestado que había necesidad de que se diera un proceso mucho más más planificado más armónico y que el gobierno tenía que dar un tiempo prudencial para que este nuevo modelo se aterrizara y efectivamente no fue atendido ese llamado y aquí estamos evidenciando todas las irregularidades y todas las falencias que se están mostrando a raíz de no ser escuchados donde se colocan riesgo, la salud y la vida de los maestros los pensionados y sus familias,

¿Qué esperan ustedes con este paro?

Nosotros esperamos que realmente esos compromisos que ha venido adquiriendo se solucione de inmediato porque han venido dando unas fechas probables, pero en la realidad lo que se han comprometido no se ha cumplido frente al tema de las farmacias, La instalación de la sede de manera presencial aquí en el departamento del Quindío y de la misma manera en otros departamentos viene sucediendo lo mismo, el tema de las autorizaciones, de los procesos complementarios que se deben dar.

La firma de los contratos con las IPS que una de las mayores limitantes que se ha tenido para la prestación del servicio es que no hay contratos firmados con las IPS y la preocupación de estas entidades es que efectivamente no se les pague por los servicios prestados porque algunos tienen altos costos y no hay un contrato que lo lleve a ellos a reclamar de manera jurídica esa de valor que puedan tener el servicio que se presta a los usuarios.

Plan de contingencia por cierre de MEIDE

Precisamente ante el cierre parcialmente de la sede de MEIDE que atendía a los maestros en Armenia por parte de la secretaria de salud, establecieron un plan de contingencia para atender a los docentes mientras se superan los problemas y adecuan la nueva sede de la entidad en el norte de Armenia.

Hernán Javier Alzate, del sindicato Suteq explicó “ante la inhabilidad por parte de la Secretaría de Salud de MEIDE como el prestador primario del magisterio quindiano, pues se ha generado a través de esta empresa un plan de contingencia, digámoslo así que Sport Medical Center atenderán, la medicina general, pediatría, ginecología, riesgo cardiovascular laboratorio igualmente Redsalud a través del piloto Uribe también se compromete a las citas prioritarias entonces pues enviarles este esta información a todos los docentes pensionados y en general a todos los usuarios de Fiduprevisora y esperamos que en el transcurso de esta semana esté solucionada la situación para que vuelvan a prestarse los servicios en las condiciones en que se van prestando.

Y agregó “mejor aún y esperamos también el traslado de la sede al norte de la ciudad para poder generar un servicio de salud con calidad con la oportunidad y con dignidad para el magisterio quindiano los pensionados los beneficiarios que sumamos alrededor de 11.480 en el departamento del Quindío”

