Después de ignorar el juicio de Trump, campaña Biden busca capitalizar las audiencias

A seis meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la campaña del presidente Joe Biden, envió al actor Robert De Niro a las afueras de la corte de Nueva York donde se lleva a cabo el juicio penal en contra de Donald Trump.

Después de meses de ignorar el juicio penal contra el expresidente Donald Trump, la campaña del presidente Joe Biden busca ahora capitalizar las últimas semanas de audiencias y decidió por primera vez organizar una rueda de prensa sobre el historial de Trump afuera del tribunal en Manhattan donde se llevaban a cabo los alegatos finales de la fiscalía.

El actor neoyorquino, Robert De Niro, estuvo acompañado de dos expolicías que estuvieron presentes en el Capitolio en la toma del 6 de enero de 2021. De Niro, llamó de “payaso” a Donald Trump, aseguró que el republciano es una amenaza, dijo que el magnate quiere destruir no solo Nueva York sino también a Estados Unidos.

“No quiero asustarlos. No, espera, tal vez quiero asustarlos”, dijo De Niro a los periodistas. “Si Trump regresa a la Casa Blanca, podrán despedirse de estas libertades que todos damos por sentado”.

“Nosotros los neoyorquinos solíamos tolerarlo cuando no era más que otro estafador de bienes raíces de mierda disfrazado de pez gordo”, dijo De Niro. “Yo amo esta ciudad. No quiero destruirla. Donald Trump quiere destruir no sólo la ciudad sino el país y, eventualmente, podría destruir el mundo”.

En las últimas horas, los abogados de Donald Trump y los fiscales de Manhattan hicieron sus argumentos finales ante los jurados que decidirán si el republicano será el primer expresidente de Estados Unidos condenado por un delito.

Tras más de cuatro semanas de audiencias y testimonios El jurado podría comenzar a deliberar mañana filamente para decidir si Trump es culpable de falsificar registros comerciales para encubrir pagos para mantener su silencio durante la campaña presidencial de 2016 a una actriz porno Stormy Daniels que afirmó haber tenido relaciones sexuales con él. Trump dice que la historia es mentira y que él es inocente de los cargos.

Trump aprovechó para atacar de nuevo al juez del caso Juan Merchan a quien llamó de “corrupto” y leyó varios extractos de artículos de medios estadounidenses, uno de ellos del Wall Street Journal donde asegura que “después de 20 días en el tribunal y 4.000 páginas de transcripciones, sigue faltando una pieza”, Trump dijo que no hay un crimen.

“Todo esto es caza electoral, interferencia electoral. Está persiguiendo al oponente político de Joe Biden porque él no puede hacerlo por sí mismo y ellos lo están haciendo”, dijo Trump el día de los alegatos finales del caso.