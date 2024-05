Como una catástrofe calificó la ANDI la solicitud de desmonte progresivo de la EPS Sura

Medellín, Antioquia

Desde Medellín, el presidente de la ANDI Bruce Mac Master fue enfático al asegurar que lo que está ocurriendo con Sura es una “catástrofe anunciada” sobre la cual advirtió hace un año, en el Foro de Salud en Cartagena, cuando ya se veía un panorama incierto para las tres EPS más importantes del país: Sanitas, ya intervenida por el Gobierno, y Compensar y Sura que ya radicaron sus solicitudes de retiro.

“Es una gran tristeza que se haya presentado esto, pero de alguna forma era también como una catástrofe anunciada... Es imposible para ellas (las EPS) operar. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es si esto era necesario o no era necesario, si realmente teníamos que llevar al país a esta situación para imponer una ideología, para imponer un modelo que entre otras cosas es un modelo que no ha sido aprobado, es un modelo para el cual no hay planificación, es un modelo que no tiene en este momento ni siquiera un plan de acción desde el punto de vista operativo, que no tiene recursos porque además tampoco tenemos en este momento los recursos apropiados en el presupuesto nacional”, dijo Mac Master.

El líder empresarial lamentó la incertidumbre para más 5 millones de afiliados a Sura y para el resto de colombianos ante el retiro de estas EPS y los cambios que se adelantan en el sistema, para el caso de los profesores.

“Lo que estamos abocados es a tratar de sobrevivir, a tratar de que por ejemplo como en el caso de los maestros, que los maestros tengan forma y que los atiendan hoy en día, la verdad estamos en una situación absolutamente impensable y yo debo decir que no entiendo las autoridades del sector salud”, manifestó.

Precisamente, al referirse a las decisiones que se están tomando desde el Gobierno, dijo que ellos tienen la disposición de sentarse a hablar con el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, pero no han recibido respuesta a las múltiples solicitudes que han enviado.

“Nos piden que tratemos de trabajar con el gobierno, tratamos de trabajar con el gobierno, le hemos escrito múltiples veces al Ministro de Salud, inclusive les pudiera mostrar las solicitudes que tengo directas a través del chat, en donde les pedimos reuniones, les pedimos planes de salvamento, les pedimos que nos sentemos a trabajar y la respuesta ha sido ignorar y la respuesta ha sido básicamente tratar de imponer la posición y de imponer el poder que tienen por el hecho de que manejan la caja y manejan el presupuesto del sector. Y sinceramente yo digo que eso no se compadece con la responsabilidad que tienen en este momento con todo el pueblo colombiano”, finalizó el presidente de la ANDI.

Además del impacto económico que está teniendo el anuncio del retiro de Sura y la intervención de otras EPS, el temor se extiende a lo que pueda ocurrir en el futuro con hospitales, clínicas y laboratorios. En ese sentido, el llamado del empresariado es a que se piense en un plan de salvamento para el sistema de salud.